El Papa se somete a estudios por gripa leve. Los resultados son buenos

Después de cancelar las audiencias del Papa Francisco por una "gripe leve", el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que los resultados de sus estudios fueron buenos y el Papa regresó a casa

El Papa Francisco se sometió a un TAC en el hospital Gemelli el 25 de noviembre de 2023 «para descartar el riesgo de complicaciones pulmonares», anunció el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, pocas horas después de anunciar la cancelación de las audiencias del Papa Francisco esta mañana debido a una «gripe leve». La Oficina de Prensa precisa que el examen médico dio negativo y que el Papa regresó después a la casa de Santa Marta. El pontífice argentino, de casi 87 años, ha sufrido varios sustos de salud en el último año. Se espera que asista a la COP28 en Dubai del 1 al 3 de diciembre.

El Papa ya ha tenido problemas respiratorios este año. El 29 de marzo fue trasladado de urgencia al Gemelli, donde los médicos le diagnosticaron una «bronquitis infecciosa». Recibió tratamiento antibiótico y abandonó el hospital el 1 de abril. Más tarde confesó que se trataba de una neumonía aguda. «Si hubiéramos esperado unas horas más, habría sido más grave», declaró a la televisión mexicana.

Este sábado por la mañana, el Papa tenía previsto recibir al Presidente de Guinea-Bissau, Umaru Sassoko Embalò. La víspera había mantenido su agenda habitual, entrevistándose con el Presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, con una delegación de alcaldes italianos y con los participantes en un encuentro de agentes de pastoral universitaria.

Por el momento, el resto de su agenda permanece inalterada: salvo que se le comunique lo contrario en las próximas horas, continuará con el rezo del Ángelus de este domingo. Así pues, está previsto que se asome a mediodía a la ventana del Palacio Apostólico. Al día siguiente, el 27 de noviembre por la mañana, está previsto que reciba a una delegación de víctimas francesas de abusos que se han sometido a un proceso de reparación con la Congregación de los Hermanos de San Gabriel.

Hospitalizado dos veces en el año

El Pontífice argentino, que cumplirá 87 años el 17 de diciembre, ha sido hospitalizado dos veces este año, en marzo por una neumonía y en junio por una operación abdominal que requirió anestesia general. Entrevistado por la televisión italiana el 1 de noviembre, el jefe de la Iglesia católica se mostró sin embargo tranquilizador sobre su estado de salud. «Ahora me encuentro muy bien, puedo comer de todo», declaró a los periodistas.

Tras un año 2022 marcado por su dificultad para mantenerse en pie por problemas en las rodillas y por su renuncia a presidir la Eucaristía en el altar, el año 2023 ha visto una mejora en su locomoción. El Papa es ahora capaz de caminar distancias cortas, en particular durante las audiencias generales.

También ha realizado algunos viajes largos y complejos este año, en particular a la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Mongolia, aunque permanece en su silla de ruedas la mayor parte del tiempo. También tiene previsto viajar a Dubai para asistir a la COP28 del 1 al 3 de diciembre.

Sin embargo, últimamente ha sido noticia por algunos incidentes. «No me encuentro bien», dijo el Papa Francisco al recibir a una delegación de la Conferencia de Rabinos Europeos el 6 de noviembre de 2023, disculpándose con voz cansada por no haber leído su discurso preparado. No obstante, pronunció otros discursos a lo largo del día, y su decisión de no hablar públicamente a los rabinos fue interpretada irónicamente por algunos como «gripe diplomática», para mantener las distancias con la guerra entre Israel y Hamás.