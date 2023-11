«No me encuentro bien», dice el Papa durante audiencia

En un encuentro con rabinos europeos, esta mañana el Papa Francisco no leyó el discurso que había preparado debido a un resfriado. No obstante, su audiencia continuará con normalidad

En una audiencia con una delegación de la Conferencia de Rabinos Europeos el 6 de noviembre de 2023, el Papa Francisco dijo que no se «sentía bien» y que, por lo tanto, no leería el discurso que había preparado para la ocasión. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo que el Papa «tiene un poco de frío» y quería «saludar a los rabinos europeos individualmente». Las demás audiencias de la agenda del Papa continuarán con normalidad.

«Gracias por esta visita, que me gusta mucho, pero sucede que no me encuentro bien y por eso prefiero no leer el discurso, sino dároslo y que vosotros lo toméis», dijo el Papa con voz ronca, según se pudo escuchar en el audio que se emitía en directo en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Pontífice, que cumplirá 87 años el 17 de diciembre, había saludado a sus invitados y les había dado la bienvenida mientras expresaba su alegría por su visita.

«El Papa Francisco está un poco resfriado y ha tenido un largo día de audiencias», explicó Matteo Bruni en declaraciones a los periodistas. El Papa había querido «saludar individualmente a los rabinos europeos y por eso pronunció el discurso [por escrito]». Por lo demás, las actividades del Papa continúan con normalidad», añadió.

El Papa Francisco tiene hoy varias reuniones

Antes de este encuentro, el Papa Francisco había recibido al presidente de Cataluña, Pere Aragonès i Garcia. La delegación española informó de que la reunión duró unos 40 minutos y que uno de los temas tratados fue el conflicto en Tierra Santa.

Tras el encuentro con los rabinos, el Papa se reunió con la asociación italiana de las Pequeñas Casas de Misericordia de Gela, a quienes leyó su discurso y añadió algunos comentarios improvisados.

Esta tarde, el Pontífice argentino tiene previsto reunirse con 7 mil niños de todo el mundo en el Aula de Audiencias Pablo VI.

El Papa Francisco ha sido hospitalizado dos veces este año, en marzo por una neumonía y en junio por una intervención quirúrgica en el abdomen. En una entrevista con el canal de televisión italiano Rai1, emitida el 1 de noviembre, el Pontífice se mostró tranquilizador sobre su salud. «Ahora estoy muy bien; puedo comer de todo», dijo, en referencia a su recuperación de la operación de colon.