Poderosa oración a la Santísima Trinidad

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos ayuden a alcanza la santidad en esta vida para llegar a la eternidad, deseando hacer solamente su voluntad.

La oración hecha con fe a Dios, nunca será desoída. Jesucristo nuestro Señor nos enseño a decir «Padre nuestro», por eso, confiados en el poder y la misericordia divina, nos dirigimos a a Santísima Trinidad con el siguiente ruego.

Oración

Dios santo, poderoso, inmenso; desde

el trono de tu majestad dirige una

mirada compasiva a este gusano de la

tierra, que postrado y lloroso demanda

tu clemencia: Santo, Santo, Santo,

Señor, Dios de los ejércitos, llenos están

los cielos y la tierra de tu gloria.

Y en medio de tanta grandeza, ¿escucharás

mis gemidos…? Sí, porque eres mi

Dios. Sí, porque al llamarte Dios Padre,

Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pongo en

Ti mi fe, confieso mi redención y

espero el cumplimiento de tu palabra.

iCon cuánta ternura, Señor, repito,

Santo, Santo, Santo! Señor: Mi corazón

se dilata y siente un regocijo extraordinario;

mi fe de tal manera se aumenta,

que estoy seguro, cierto de que seré feliz.

© Waiting For The Word

Hoy he dicho: Santo, Santo, Santo: pues

la peste no emponzoñará mi pobre

aliento, la desnudez, la miseria, el hambre,

no llegarán a mis puertas; el rayo

no caerá sobre mi cabeza; el huracán, el

temblor, la centella y el incendio me

respetarán y mis enemigos temblarán

a mí presencia, pues verán en mi frente

el auxilio divino.

Mis labios y mi lengua que te han alabado,

estarán tranquilos y en mi corazón

descansará la paz, la resignación y la

conformidad en un todo con tu suprema voluntad.

En mis enfermedades repetiré mil veces:

Santo, Santo, Santo. Este dulce nombre

será mi escudo.

Dios mío, tened piedad de mi, sé mi

amparo y concédeme que no se separe

de mis labios tu alabanza, y que, si

hoy fuere llamado juicio, tenga en mi

favor haber repetido constantemente:

Santo, Santo. Santo, Señor, Dios de los

ejércitos, llenos están los cielos y la

tierra de tu gloria.

Amén.