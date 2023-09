El amor no verbal de un hombre: el lenguaje corporal

Existen muchos factores que pueden hacer a un hombre más demostrativo al momento de amar, pero hay ocasiones en que no entendemos esas señales con las que demuestra que está enamorado

El amor de pareja es algo muy especial que la gran mayoría de las personas queremos vivir. En el caso de los hombres, se dice que experimentan el amor de forma distinta a las mujeres, lo cual hace que, al momento de intentar descifrar ciertas actitudes que ellos tienen para saber si es o no amor, en ocasiones se nos hace difícil de definir o identificar.

Por lo general los hombres son menos expresivos que las mujeres y esto se debe a varios factores:

La educación que recibieron

Temas sociales de masculinidad

Su personalidad

Temor a no ser correspondidos

Daños psicológicos o heridas del pasado

El hecho de que un hombre no exprese tan claramente sus sentimientos, no significa que no los tenga, que no los viva, o que sea un ser «de hielo»; aquí hay una buena noticia: son seres humanos como nosotras y hay formas muy claras para saber si ese hombre está enamorado, todo es cuestión de poner atención en sus palabras, en ciertas actitudes, e incluso en su expresión corporal.

Aleteia consultó con Gaby Borja, psicóloga experta en parejas y en lenguaje corporal, para conocer más sobre este tema.

«A muchos hombres, les cuesta expresar sus emociones y sentimientos debido a que se pueden sentir inferiores, pueden traer viejas experiencias de rechazo en pareja que no han trabajado en terapia; otros puede que simplemente no sean tan expresivos porque eso fue lo que vivieron en casa. Incluso, esto puede ser algo más profundo que viene desde la infancia, como un rechazo de sus figuras principales que ha derivado en una personalidad mas «seca»», comentó.

La experta compartió que muchas veces puede influir la cuestión social, el sentirse «débiles» o poco varoniles si demuestran sus sentimientos y emociones ante una mujer, asegura que esto puede deberse a que se tiene la creencia de que un hombre atractivo debe ser protector, fuerte, rudo, «un macho alfa».

Sin embargo, esto muchas veces produce el efecto contrario, pues por sus conductas poco expresivas les es casi imposible conseguir pareja o tener relaciones duraderas.

El lenguaje corporal

Todos comunicamos cosas. Lo que sentimos es algo especialmente difícil de ocultar; de una u otra manera lo decimos. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que delata aquello que no siempre se verbaliza; en el caso de los hombres, cuando están enamorados cambian sus movimientos, actitudes, posturas, gestos y vista, entre otras cosas:

Generalmente hacen más contacto visual y, al mismo tiempo, pueden evadir la mirada si se sienten descubiertos o demasiado expuestos

Si siente que le cuesta disimular podrá verse sudoroso

Procura el contacto físico

Otra de las señales que demuestran que un hombre está enamorado es la forma en la que se comporta con la persona que le gusta:

Procurara hacer reír a esa persona

Busca cualquier excusa para coincidir o reunirse

Presta atención a cada detalle importante para esa otra persona

Empieza a preocuparse más por lo que esa persona necesita y quiere, incluso por encima de lo que él quiere





Empieza a interesarse por el futuro, hace planes a corto y largo plazo

No le preocupa ocultar a la otra persona; por el contrario, se siente orgulloso de mostrarla

Busca relacionar a esa persona con sus amigos y familiares

Se vuelve más protector y cariñoso

Se vuelve más sensible y emocional, incluso romántico

Se vuelve más confiado y seguro de sí mismo

Se arregla y perfuma más de lo normal; el olfato puede ser tan importante como la apariencia

Algunos datos demuestran que los hombres pueden llegar a sentirse enamorados a primera vista aunque, como es lógico, cada hombre es diferente y puede reaccionar a sus emociones de forma distinta.

Ahora bien, ¿realmente es amor o se trata de enamoramiento? Puede que en el caso del «amor a primera vista» se llame amor a la química sexual y atracción física, a esa sensación provocada por la segregación de hormonas.

Como es de esperarse, es necesario pasar por diferentes procesos para llegar realmente al amor verdadero; sin embargo, la etapa de enamoramiento es una muestra de cómo esa persona puede hacerte sentir en el ámbito emocional, pero ¿puede llegar el enamoramiento a ser amor? La respuesta es sí, definitivamente es posible llegar a reconocer al amor de tu vida a primera vista, después de esto, comenzarán a crear un amor saludable entre los dos.

Ellos lo dicen

En Aleteia les preguntamos a algunos hombres cómo expresan ellos su amor y esto fue lo que nos respondieron:

«Yo demuestro el amor dejando al corazón actuar con mucha empatía, escuchando y compartiendo nuestra vida». Isaac Rodríguez

«Solemos hacerlo cuidando a la persona, preocupándonos por ella y siendo atentos». Adrián Jiménez

«Rezando por esa persona, pedir por alguien es amar a esa persona». Tony Vázquez

«Haciéndote parte de las cosas que les gusta hacer». Jorge Soto

«El amor lo demuestro protegiendo a la persona, con detalles y estando con la pareja». Ricardo Martínez