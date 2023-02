Un sacerdote explica por qué tantos hombres parecen hoy perdidos

"El corazón del alma masculina es abnegado; es el alma misma de la paternidad"

«Uno no nace hombre, uno se convierte en uno», dijo Erasmo.

Es difícil negar la crisis actual: los hombres de hoy parecen estar perdidos. ¿La masculinidad está de salida? ¿Cómo podemos ayudar a un hombre a encontrar el camino correcto? ¿Qué condiciones deben darse para que los hombres afirmen pacíficamente su masculinidad?

Estas son las preguntas que el padre Philippe de Maistre, párroco de la parroquia de Saint-André-de-l’Europe (París, Francia), y autor de «La voie des hommes» («El camino de los hombres»), responde por nosotros.

– Aleteia: Se nota un declive de la masculinidad. La típica crisis de identidad en la adolescencia y la crisis de responsabilidad en la mediana edad parecen cristalizar el problema. ¿La masculinidad está de salida?

Philippe de Maistre: Hay una verdadera crisis del carácter masculino. Entre muchos jóvenes, observo una falta de confianza en sí mismos y cierta pasividad en la vida, como si fuera difícil afirmarse como hombres.

Como sacerdote, a menudo he visto esto en dos niveles. En primer lugar, el de la educación y la construcción de una identidad: a los hombres les cuesta salir de la indeterminación de la adolescencia. Luego viene la crisis de la mediana edad alrededor de los 40: cuestionan sus opciones de vida, experimentan un profundo malestar, con la sensación de haber perdido en su vida. La crisis de la masculinidad es, por lo tanto, particularmente notable durante la adolescencia y luego alrededor de los 40 años.

Los «adulescentes»

– En su libro habla de una nueva especie de hombres: los «adulescentes». Michel Houellebecq los llama adolescentes «disminuidos». ¿Quiénes son?

No son ni niños ni adultos. Han perdido la gracia de la infancia, y aunque tienen el aspecto físico de la edad adulta, no han adquirido la madurez correspondiente. Adoran la adolescencia y reivindican su condición de adolescentes eternos.

Si damos un paso atrás, nos damos cuenta de que antes de principios del siglo XII, se aceptaba que éramos niños, luego adultos.

El sistema educativo se organizó para permitir que los niños se convirtieran en adultos. La adolescencia fue sólo una transición.

Hoy, esta etapa «intermedia» se prolonga en el tiempo hasta convertirse en un estado en sí mismo que muchos quieren que sea permanente. Ya no es una edad difícil que debemos tratar de superar lo más rápido posible. ¡Incluso se ha convertido en la edad de oro de nuestra sociedad! Los eternos adolescentes reflejan así una sociedad «adultescente». Pero esta «adulación» es un verdadero regalo envenenado.

– ¿Por qué es tan peligroso este estado de la adolescencia?

Nuestra sociedad consumista mantiene estos eternos adolescentes que tienen un cuerpo adulto y una mente pueril, inmadura, infantil. Hoy, un joven no se pregunta qué espera la sociedad de él en términos de deber. Él reclama sus derechos en primer lugar. No existe la noción de sacrificio por el bien común. Esta es la actitud de un niño: su madre lo alimenta y le da todo lo que necesita. Ya no hacen la transición a la edad adulta. El proceso de iniciación ya no existe.

Sin embargo, las tradiciones del mundo hablan generalmente de algún tipo de rito, de un momento en que un niño pasa del mundo de la infancia, determinado por su madre, al mundo adulto, el mundo exterior, el de la responsabilidad, determinado esta vez por su padre. Es este último quien luego entra en la línea del frente.

Entre los masai, el padre hace que su hijo siga un rito; lo ayuda a superar algunas pruebas durante un ritual en el bosque. En la tradición judía, está el bar-mitzvah: un niño pequeño va a la sinagoga con su padre para proclamar la Palabra. Se hace hombre, alguien que está en posesión de la Palabra que dice la verdad y combate el mal. Es una ruptura con el mundo de la infancia, una salida hacia la edad adulta.

Nuestra sociedad occidental ha hecho desaparecer todas estas etapas. Tenemos jóvenes de 30 o 40 años que no han pasado esta prueba de confirmación; no han pasado a otra dimensión. Están en el medio, no están seguros de sí mismos. Como resultado, no saben cómo comprometerse en su trabajo o en su vida personal. Esto sucede porque su paso a la edad adulta no ha sido alentado ni bendecido.

Llegan a los 30 o 40 años pero se comportan como adolescentes: son los «adulescentes». Shutterstock

Todo esto está muy ligado a la figura paterna que, en determinados rituales, bendice al niño. A veces también le da al niño un nombre diferente, o incluso le marca el cuerpo con un tatuaje o una escarificación, algo que simboliza que el cuerpo está hecho para darse, para comprometerse.

– ¿Cómo pueden los hombres recuperar la confianza en su propio carácter y forjar su identidad?

Para que la generación más joven tome su lugar en el mundo, sus padres deben darle ese lugar. Si los padres no aceptan envejecer o morir, si ni siquiera saben bien cuál es su propio lugar, no pueden dejárselo a las generaciones más jóvenes y cumplir así su función de transmisión.

En la historia, hay ejemplos muy inspiradores. Hugues Capet [nota de la ed.: rey francés del siglo X] – ¡qué genio de la transmisión real! Anticipó su muerte: coronó a su hijo en vida, ya le sustituyó.

Un episodio de la vida de Picasso me impresionó profundamente: cuando su padre se dio cuenta de que su hijo de 12 años tenía talento, le dio todos sus propios pinceles y le confirmó que tenía un lugar como pintor. Esto le ayudó mucho después. Esta transmisión se da cuando el padre no ve a su hijo como una amenaza, cuando ve que su hijo está entrando en una nueva etapa de su vida, mientras que la suya está entrando en otra dimensión de sabiduría y profundidad.

Envejecer no significa que la vida no tenga sentido; entregar nuestro lugar es una apertura y un camino hacia la propia eternidad. Hemos perdido la noción de que la vida es como un viaje de iniciación, con etapas de transformación. Si la vida es una eterna juventud que mantenemos artificialmente, no vamos a ninguna parte; tratamos de mantener una adolescencia eterna.

Sin embargo, ¿la vejez no es sinónimo de sabiduría? Lo vemos en la Biblia: un hombre sabio es un hombre realizado. Es alguien que hace que su vida dé frutos para los demás, en el campo de la paternidad y la transmisión.

– ¿Cuál es entonces el camino que deben tomar los hombres?

Péguy lo describe admirablemente cuando describe a un hombre de 40 años que ve que su vida quizás no es tan plena como él quería. Pero en vez de retroceder y romperlo todo, en vez de aferrarse, en vez de centrarse en sí mismo, el hombre -que es padre- descubre un secreto que antes no conocía. Aunque ve que no tiene la felicidad que buscaba, al mismo tiempo reconoce la maravilla de tener un hijo de 14 años. Descubrirá la felicidad en la entrega.

Hay más alegría en dar que en recibir, como dice el Evangelio. Esto se experimenta realmente en el proceso de transmisión. El corazón del alma masculina es abnegado; es el alma misma de la paternidad.