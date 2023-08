Muchos santos sugieren pasar un periodo prolongado de tiempo en oración después de recibir la Sagrada Comunión en la Misa

Al final de la Misa, la mayoría de nosotros tenemos varios compromisos y responsabilidades que nos impiden quedarnos en la iglesia para permanecer en oración. Viviendo en un mundo acelerado, es difícil hacer una pausa de unos minutos para dar gracias a Dios por el regalo de la Sagrada Comunión.

Sin embargo, muchos santos han alentado la práctica piadosa de permanecer en oración por un tiempo prolongado después de comulgar el cuerpo de Cristo.

En 1980 la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino publicó un documento, Inaestimabile donum, que animaba a permanecer en la oración:

Se recomienda a los fieles que no omitan hacer una acción de gracias apropiada después de la Comunión. Pueden hacerlo durante la celebración con un tiempo de silencio, con un himno, salmo u otro canto de alabanza, o también después de la celebración, si es posible quedándose a orar durante un tiempo adecuado. Inaestimable donum , 17

1 ¿Cuánto tiempo debes permanecer en oración?

No hay una cantidad de tiempo “oficial” para permanecer en oración. Los santos a lo largo de los siglos han recomendado una variedad de opciones.

San Josemaría Escrivá escribió: «Si nuestra acción de gracias fuera proporcional a la diferencia entre el don y nuestros merecimientos, ¿no deberíamos convertir todo el día en una Eucaristía continua, en una acción de gracias continua? No abandones la iglesia casi inmediatamente después de recibir el Sacramento. Seguro que no tienes nada tan importante entre manos que no puedas dedicar 10 minutos a Nuestro Señor para darle las gracias. Amor con amor se paga».

#image_title David Eucaristía | Pexels

San Pedro Julián Eymard tenía una sugerencia similar: «Los momentos más solemnes de tu vida son los que pasas en acción de gracias, cuando el Rey del cielo y de la tierra, tu Salvador y tu Juez, está ante ti, plenamente dispuesto a concederte todo lo que le pidas. Dedica media hora, si es posible, a esta acción de gracias o, por lo menos, quince minutos. Más que abreviar tu acción de gracias, sería mejor, si es necesario, acortar tu preparación; porque no hay momento más santo, más saludable para ti que cuando posees a Jesús en tu cuerpo y en tu alma».

Otros santos estaban una hora entera después de la Sagrada Comunión, saboreando cada minuto pasado con Jesús en el Santísimo Sacramento.

Por mucho tiempo que dures en oración, da gracias a Dios por su presencia en la Eucaristía y deja que su amor inunde tu alma.