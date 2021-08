¿La Virgen María participó en adoración eucarística?

No se sabe exactamente cuántos años vivió la Virgen María después de la ascensión de su Hijo, Jesús, pero estuvo activa en la Iglesia, como se relata en los Hechos de los Apóstoles.

Los apóstoles de Jesús comenzaron a celebrar la misa poco después de su ascensión y la Virgen María probablemente asistió a ella.

Para María, adorar a Jesús en la Eucaristía habría sido un momento conmovedor, sentir la presencia real de su Hijo bajo la apariencia del pan y el vino.

San Pedro Julián Eymard escribió una serie de meditaciones sobre la Virgen María, recopiladas en el libro Mes de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, en las que imagina cómo habría sido para María ver a Jesús en la Eucaristía.

Lo que propone Eymard no se basa en ninguna evidencia, sino que simplemente reflexiona sobre cómo habría sido para María adorar la Eucaristía, como pudo haberlo hecho durante esos primeros años de la Iglesia.

La adoración de María fue a fondo, interior, profunda. Fue el regalo de todo su ser. Ella se ofreció enteramente a los amorosos servicios de la Eucaristía, porque el amor no impone condiciones ni reservas. Ya no piensa en sí mismo, ya no vive para sí mismo. Es un extraño para sí mismo y vive solo para el Dios a quien ama. Todo en María se volvió hacia el Santísimo Sacramento como hacia su centro y su fin. Se estableció una corriente de gracia y amor entre el Corazón de Jesús en la Hostia y el corazón de María adorando. Eran dos llamas unidas en una sola. ¡Dios fue entonces perfectamente adorado por su criatura!