¿Qué es la libertad? Conócela para vivir mejor

A lo largo de su crecimiento, desde la niñez hasta la edad adulta, la persona adquiere cada vez mayores condiciones para ejercer su libertad, tanto interior como exterior.

¿Qué es la libertad? La pregunta puede parecer abstracta y filosófica, pero todos nos la hacemos, casi todos los días. Pocas preguntas impactan tanto en nuestras vidas como esta respuesta.

Si hay un consenso en nuestra cultura, es el consenso sobre la importancia de la libertad. Religiosos y ateos, ricos y pobres, famosos y desconocidos, todos creemos que necesitamos ser libres para ser felices. Pero como todo lo importante en nuestra cultura plural y crítica, la percepción de lo que realmente es la libertad permanece confusa en la conciencia de las personas.

Además, cuando observamos tanto la historia de la civilización como la historia de los pueblos, los momentos de libertad parecen ser mucho más raros que las situaciones de privación de libertad, como la esclavitud de los débiles o las pequeñas sumisiones que nos vemos obligados a vivir diariamente.

El ansia de libertad está inscrita en el corazón de todas las personas. Shutterstock/Pazargic Liviu

El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) recuerda que «Fue para la libertad que Cristo nos hizo libres» (Gal 5,1). En Él compartimos la verdad que nos hace libres. Se nos ha dado el Espíritu Santo y, como enseña el Apóstol, «donde está el Espíritu, hay libertad» (2 Cor 3, 17).

Incluso ahora nos jactamos de la «libertad de los hijos de Dios» (cf. Rom 8,21) (CIC 1741). El mismo Catecismo define la libertad como «la potestad, arraigada en la razón y en la voluntad, de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, practicando así acciones deliberadas por propia voluntad» (CCC 1731), pero advierte que «no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia»(CIC 1733).

Tales formulaciones del Catecismo, aunque correctas, tienen el problema de no ser muy comprensibles para alguien que no esté familiarizado con la doctrina católica y su forma de expresarse. Quienes están inquietos y buscan sentido a sus vidas, los agnósticos bien intencionados, los jóvenes cuestionadores, pueden simplemente oponerse a ellos porque no los comprenden o porque no han visto el testimonio de vidas verdaderamente transformadas por el encuentro con Cristo.

Por lo tanto, vale la pena tratar de explicarlos en otros términos.

Tres ejemplos

¿Qué es la libertad? Es la capacidad de elegir lo que nos llena humanamente. Quien elige el mal no practica su propia libertad porque el ser humano solo se realiza verdaderamente en la experiencia del bien.

En una época de relativismo, donde muchos dicen que el bien y el mal son relativos, estas ideas aún pueden parecer confusas o incluso ideológicas, pero los ejemplos concretos pueden ayudarnos a comprenderlas mejor.

Los jóvenes utilizan su libre albedrío para elegir consumir drogas y volverse dependientes de ellas. Usaron su capacidad de elegir, pero no su libertad. Optaron por un camino donde su potencial humano e incluso su libre albedrío se verán cada vez más limitados por el efecto de las drogas. No eligieron lo que más les llenaba, usaron su autonomía, pero no su libertad.

El deseo, a pesar de presentarse muchas veces de forma confusa e incluso falsa, es siempre un indicio de dónde se produce nuestra libertad.

La joven tiene muchas ganas de tener novio. Cree que se realizará viviendo el amor con otra persona. Es cierto, pero conoce a un chico posesivo y egoísta, que la manipula y chantajea, sin darle espacio para ser ella misma. Aunque estaba cumpliendo un deseo profundo y verdadero, no experimenta la libertad, ya que le falta la gratuidad en el amor, no por su error, sino por su novio. La libertad implica una experiencia de plenitud para acontecer integralmente.

La libertad también puede manifestarse como sumisión. Este es el caso del padre de familia que se somete a un trabajo extenuante para garantizar el sustento de sus hijos. Aparentemente perdió su autonomía, tanto en el ámbito laboral como en el familiar. En efecto, se da cuenta de su libertad en este gesto, su humanidad se expande cuando sabe que está haciendo algo por aquellos a quienes tanto ama, cuando se da cuenta de que es capaz de sacrificarse por amor.

Tu vida puede ser más difícil, pero tu humanidad se realiza en estos gestos. La libertad es elegir el bien, y el bien es la consecuencia del verdadero amor.

La autonomía no es libertad.

El ejemplo del joven muestra claramente una de las grandes falacias de nuestro tiempo: confundir autonomía con libertad. El libre albedrío es una condición para la libertad, pero no es suficiente. No estamos hablando aquí de cosas «relativas»: lo que reduce nuestro potencial, incluso si se realiza de forma autónoma, no nos hace más libres, y estos son datos objetivos.

Podemos suponer que una persona elige no realizar plenamente su potencial, que prefiere perder su sentido de la realidad, pero esto no la hará más plena, más libre. Será una pérdida humana, aunque provoque un cierto alivio existencial.

En caso contrario, una pérdida de autonomía puede no ser una disminución, sino un aumento de la libertad, si proviene de un acto de amor. Realizar el amor verdadero es siempre una expansión de nuestra libertad. El problema del ejemplo de la joven era la incomprensión de lo que es el amor, su falsa realización en manos de un novio egoísta. Quien piensa en el amor como la satisfacción de un deseo egoísta, quien no comprende que el amor se realiza plenamente en el acto de entrega, no comprende lo que es ser libre.

Descubre tu propia libertad

Estamos pensando aquí principalmente en lo que podemos definir como «libertad interior», ya que es lo que más confunde en nuestra cultura. Evidentemente también existe una «libertad externa», que puede verse comprometida por la esclavitud forzada, por un gobierno dictatorial o incluso por una relación afectiva abusiva.

A lo largo de su crecimiento, desde la niñez hasta la edad adulta, la persona adquiere cada vez mayores condiciones para ejercer su libertad, tanto interior como exterior.

Un drama de la juventud, cada vez más llevado a lo largo de la vida en nuestra sociedad, es la contradicción entre la libertad deseada y la libertad realmente disfrutada. Los niños y jóvenes aspiran a una autodeterminación que muchas veces no tienen las condiciones efectivas para asumir. Por otro lado, los adultos a menudo ejercen su poder sin cuestionar si realmente están ayudando a los jóvenes a desarrollarse y ser más libres.

Descubrir la propia libertad y ayudar a otros a descubrir la suya es siempre una experiencia desafiante y fascinante. Una gracia que Dios concede a los que le buscan con corazón sincero.