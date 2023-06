¿Si hago lo que Dios quiere dejo de ser libre?

Una propuesta de la comunicadora Luisa Restrepo: darle una vuelta a la palabra sumisión para comprenderla desde una relación de amor

Hablamos frecuentemente de la necesidad de ser dóciles a la voluntad de Dios, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo,… Pero podríamos objetar que al hacer esto, el hombre ya no es más que una marioneta en las manos de Dios. ¿Dónde queda nuestra responsabilidad y nuestra libertad?

Cuando decidimos seguir a Dios, hacemos un acto libre de aceptación de su amor. Este amor nos lleva a comprender que Él nos conoce y quiere nuestra felicidad.

Entonces conocer su voluntad para nuestra vida y entender qué significa cumplirla nos hace valorar más lo que significa la palabra someter.

1 La docilidad a Dios no hace una marioneta del hombre

Dejarse guiar por Dios y por las inspiraciones del Espíritu no significa navegar con «piloto automático» sin tener nada que hacer.

Este esfuerzo da paso a todo un ejercicio de mi libertad, de responsabilidad, de espíritu de iniciativa.

Pero en lugar de que ese juego de mi libertad sea caótico o esté gobernado por mis deseos superficiales, está orientado por Dios en el sentido de lo que es mejor para mí.

Se convierte en una cooperación con la gracia, cooperación que no suprime, sino emplea todas mis facultades humanas de voluntad, de inteligencia, de raciocinio, etc.

Depender de un ser humano puede ser una limitación, si dependemos de Dios no nos veremos limitados: en Él no hay límites, Él es infinito.

La única cosa que Dios nos «prohíbe» es lo que nos impide ser libres, lo que obstaculiza nuestra realización como personas capaces de amar, de ser amadas libremente, y de encontrar nuestra felicidad en el amor.

Indudablemente, si me someto a la voluntad de Dios, una parte de mí se va a oponer.

Esa es, precisamente, la parte negativa que me condiciona y me limita y de la que me puedo liberar progresivamente con la ayuda de la gracia de Dios.

Esto está confirmado por la experiencia: el que camina con el Señor y se deja conducir por Él,

experimenta un sentimiento de libertad; su corazón no se reduce, no se ahoga, sino, al contrario, se dilata y «respira» más.

Dios es el amor infinito, y en Él no hay nada estrecho ni reducido, sino que todo es ancho y amplio.

2 La verdadera solución del problema no es filosófica, sino existencial

En el plano filosófico, siempre habrá una contradicción entre nuestra libertad y el querer divino. A fin de cuentas, todo depende de cómo nos situemos ante Dios.

La oposición entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios se resuelve si nuestra relación con Él es una relación de amor.

Si queremos que se solucionen las contradicciones entre el querer divino y nuestra libertad, debemos pedir al Espíritu Santo la gracia de amar más a Dios, y el problema se resolverá por sí solo.

Si nos apartamos de esta perspectiva de amor, si nuestra relación con Dios es

solamente una relación de creador a criatura, de amo a servidor; entonces estas dos realidades, la de la voluntad de Dios y mi libertad estarán en siempre en contradicción.

Solo el amor puede reducir la contradicción que existe entre dos libertades; solamente el amor permite que dos libertades se unan libremente.

Nos dice Martín Descalzo: