Buscaminas: una alternativa de consumo en internet

Conocernos como antídoto a la manupulación

«A veces olvidamos que las ideas las generan las personas y por lo general éstas se sustentan en las propias experiencias y vivencias. El hecho de que no estés de acuerdo con las ideas de alguien no significa que no puedas construir o aprender algo con ella.

Por otro lado, obviamente hay que cuestionar —con pensamiento crítico—lo que vemos y escuchamos allá afuera para hacernos de un criterio propio ante los temas actuales; ejercer nuestra libertad buscando la diversidad de opciones, no quedarnos con la única opción que nos muestran los medios o el entretenimiento.

El autoconocimiento es clave para descubrir quiénes somos. En la medida en que la persona tenga esto claro, será menos vulnerable a la manipulación y tendrá mucha más certeza al tomar decisiones en su vida.

Si sabemos quienes somos y, posteriormente, nuestra misión de vida, es más fácil ser fieles a uno mismo y vivir en coherencia con eso; lo cual resulta en una vida con sentido, mucho más plena y feliz».