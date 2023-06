¿Son la fe y la terapia mutuamente excluyentes?

"Mi terapeuta es Dios": una vez escuché una frase así. Seguro, Él nos conoce mejor y puede sanar nuestras heridas más profundas. Pero es un problema, si alguien dice eso para desacreditar la psicoterapia, porque la única forma aceptable de tratar todos los problemas de la vida sea la oración...

Fue un gran descubrimiento para mí que en los documentos de la Iglesia se diga que el hombre «no tiene un cuerpo», sino que lo es. Juan Pablo II en la Familiaris consortio escribió que el hombre es «un espíritu encarnado» y «un cuerpo formado por el espíritu». Uno no puede ser separado del otro. No puedes ser solo físico o solo espiritual. Lo que es espiritual en nosotros encontrará expresión en el cuerpo: su postura, expresión facial, ojos y estilo de vida. Y viceversa: cómo tratamos nuestro cuerpo da frutos en el ámbito espiritual.

Más aún, uno no debe aislar las áreas subsiguientes – intelecto y emociones – o minimizarlas. La antropología cristiana no desgarra al hombre, sino que muestra la unidad y el papel del cuerpo, del espíritu y de la psique para la condición del hombre completo. Cada uno de ellos afecta a los demás.

Los problemas en cada uno de ellos se pueden resolver con la ayuda de especialistas que tengan la competencia para hacerlo. Confiamos la operación del apéndice al cirujano, para el conocimiento, vamos a la escuela. Un director espiritual puede apoyarnos en la construcción de una relación con Dios, y un terapeuta ayuda a resolver heridas y cargas en el ámbito emocional.

Espíritu y psique – muy unidos

Mientras escribo este artículo, me viene a la mente la idea de que estas dos últimas áreas en realidad están muy cerca una de la otra. La espiritualidad se basa fuertemente en lo que experimentamos desde los primeros momentos de nuestras vidas y en el estilo de apego que aprendimos de nuestros cuidadores. «Los até con lazos humanos, y eran lazos de amor» (Oseas 11, 4).

Cuanto menos se asemeje esta experiencia de los primeros y más importantes lazos a la tierna relación con mamá y papá, más difícil será la relación con Dios. Padres ausentes o rigor excesivo distorsionan la imagen de Dios, y conducen a una espiritualidad llena de miedo. Muchas veces la terapia es algo muy necesario para recuperar la propia vida espiritual de una forma libre de agobios.

Así como los accidentes dejan cicatrices en el cuerpo, los traumas dejan marcas en la psique. Experiencias difíciles: revelan lo que está herido y débil en nosotros. Y aunque Dios tiene el poder de sanar dolencias físicas, la mayoría de las veces vamos al médico. Del mismo modo, es un signo de madurez acudir al apoyo terapéutico cuando es necesario resolver problemas emocionales.

Una espiritualidad sin emoción es un problema

El padre Krzysztof Grzywocz, quien fue director espiritual y psicoterapeuta certificado, habla maravillosamente sobre la relación entre la terapia y la espiritualidad en un folleto pequeño pero muy rico: «Al principio tenía sentido»:

«Los problemas con los que la gente viene a mí a menudo no se relacionan directamente a la espiritualidad. El sesenta o incluso el setenta por ciento de estos problemas caen dentro del alcance de la psicoterapia. Suelen referirse a algún tipo de conflicto, a un estado prolongado de tristeza, de no afrontamiento: en el sufrimiento, con la sensación de carencia, con la muerte de un ser querido, la imposibilidad de terminar los estudios, la traición, etc.»

Padre Krzysztof explica que se hizo terapeuta precisamente para poder incluir aspectos psicológicos en un encuentro con una persona. La espiritualidad que ignora la existencia de problemas emocionales se denomina escapismo y compensación.

Dios ayuda a través de las relaciones

Por supuesto, no es coherente que un creyente trabaje con un terapeuta que niega la existencia del mundo espiritual o impone al paciente valores que entran en conflicto con su fe (esto también es una expresión de falta de profesionalidad). Un callejón sin salida será también el psicologismo, que ignora la esfera espiritual con sus necesidades. Sin embargo, la oración por sí sola no ayudará a la depresión, y un confesionario no curará la neurosis.

Me gusta mucho la otra opinión del P. Grzywocz – que «donde hay lazos, hay un milagro». Dios no nos hace llevar una vida de espiritualidad aislada donde Él es Él mismo y nadie más, sino que viene en nuestra ayuda a través de las relaciones con las personas. Con el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, el sacerdote, y también con un terapeuta.