De joven de vida disoluta al sacerdocio a través de Medjugorje

Hoy compartimos una extraordinaria historia de muerte y renacimiento, la del joven disoluto que se convirtió en el padre David Costalunga.

«Parece imposible que el Señor me mirara, pensara en mí», le dijo a la reportera Mariella Gugole del diario italiano L’Arena. El sacerdote de 44 años, ordenado el pasado 8 de octubre en la familia Pasionista de Caravate (Varese, norte de Italia), experimentó un camino de 10 años.

Una juventud desperdiciada en vicios

Su juventud fue disoluta y entregada a los vicios: alcoholismo, desempleo frecuente, juergas nocturnas y relaciones turbulentas. Experimentó mucha soledad y sufrimiento, años de vacío y sinsentido, sintiéndose muerto por dentro. Como tantos jóvenes, estaba perdido y la cerveza se convirtió en su mejor amiga.

«Empecé a trabajar con 14 años y habiendo sido arrojado al mundo de los adultos, fui por el único camino que conocía: cerveza, discotecas, clubes nocturnos… y todo lo demás que me hizo morir por dentro», le dijo a Gugole. «No entendía que había perdido el sentido de mi vida, que estaba tirando toda mi existencia al viento», dijo al semanario italiano Verona Fedele.

El comienzo del renacimiento

Hay una persona, la madre de David, y una fecha, el 7 de febrero de 2012, que marcó el comienzo de su renacimiento.

«Habían pasado 20 años desde que había ido a la iglesia y mi mamá estaba muy enferma. No podía ni debía perderla. Ella era la única que me amaba. Solo ella derramó lágrimas por mí», le dijo al reportero.

Había tocado fondo y su hermana Bárbara lo convenció de ir en peregrinación a Medjugorje. Al principio solo pensaba en divertirse. «Estaba escéptico, vacilante. Ni siquiera entendía el motivo de este viaje», le dijo a Fedele. Pero entonces algo sucedió.

Al principio andaba bebiendo cerveza barata, pero luego le entraron ganas de confesarse y todo cambió.

«En esa confesión por primera vez me sentí amado, no me sentí juzgado, sino que descubrí que hay un Padre que me ama por lo que soy, con mis limitaciones y debilidades. Las lágrimas brotaron de mis ojos como ríos, una nueva vida comenzó ese día, nació un nuevo David».