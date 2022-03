Era un alcohólico sin hogar. Hoy es sacerdote y se dedica a los más pobres

Se dio cuenta de que su vocación como sacerdote sería volver a la calle. "Estaré en la calle hasta que me muera, tal cual", dice el padre Claude Paradis.

El padre Claude Paradis es un sacerdote de Quebec que, después de años como alcohólico sin hogar, se ha dedicado por completo a las personas sin techo. Compartió su conmovedor testimonio en una película de 5 minutos, filmada contra un fondo completamente negro. Su testimonio fue grabado para la productora de internet Arte, el prestigioso canal cultural europeo con contenido principalmente en francés y alemán.

Un sacerdote que no tenía hogar

El padre Claude cuenta la historia de una vida que comenzó con sufrimiento y finalmente cambió después de un encuentro espiritual con Cristo.

Después de la muerte de su abuelo, Claude consumió alcohol por primera vez. Tenía 13 años y a los 33 dice que vivió «el largo camino de la cruz».

En una entrevista de 2018 con la Gaceta de Montreal, el padre Claude habló de un momento crucial en su camino. Intentó suicidarse tres veces. Estaba en un hospital psiquiátrico y se sentía completamente perdido. Una noche entró en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. «Me arrodillé y le dije a Dios: ‘Tienes dos opciones, o me quitas la vida o le das sentido'» , recuerda.

Este fue un punto de inflexión. Fue a un retiro por invitación de un amigo y luego, como dice en Fragmentos, «mi fe regresó».

«Estaré en la calle hasta que me muera»

Cuando ingresó en el seminario, tenía «buen aspecto, cabello largo y una camisa de caza», bromea. Entonces se preguntó cómo podría servir como sacerdote. Pero comprendió, a través de un emotivo encuentro con un joven vagabundo moribundo, que su vocación como sacerdote sería volver a las calles. «Estuve allí con él», dice el padre Claude. “Antes de morir, este hombre sin hogar me dijo: Ahora me estás ayudando, pero ¿quién ayudará a todos los demás en la calle ? Esta vocación me hizo comprender qué es la pobreza más grande: no ser persona para nadie ”.

«Debería estar con ellos»

“Dejé la calle y volví porque la calle me muestra la Iglesia”, explica. “Soy un simple sacerdote, ex vagabundo, y desde los 33 años soy sacerdote en la calle. Y estaré en la calle hasta que me muera, tal cual.»

Y cuando muera, dijo a Montreal Gazette, quiere ser enterrado con muertos anónimos cuyos cuerpos nadie ha recogido en Montreal: “A menudo son prostitutas, personas sin hogar o personas mayores que han muerto solas”, dice el sacerdote. Cada año también celebran el aniversario de su muerte. «Este es mi grupo, mi pandilla, mi familia y amigos”, dice en Montreal Gazette. «Debería estar con ellos”.