Los médicos presionaron a su mamá hasta abortar a sus dos hermanos: él hoy es provida

Antonio Guzmán lucha para salvar la vida de los no nacidos: "La Propuesta número 3, que propone el aborto hasta los 9 meses de gestación en Michigan (Estados Unidos), es diabólica". El 8 de noviembre se decide por votación

Antonio Guzmán Díaz, originario del estado de Puebla (México), actualmente vive en la ciudad de Detroit (Michigan, Estados Unidos), donde trabaja para la Arquidiócesis como coordinador del Ministerio Hispano.

Ha participado en un comercial a fin de concientizar a la población para que salga a votar el 8 de noviembre en contra de la Propuesta número 3 en Michigan, propuesta que busca legalizar el asesinato de los más indefensos: los no nacidos hasta los 9 meses.

Antonio Guzmán trata de sanar las heridas del pasado, al recordar que dos de sus hermanos fueron abortados por la manipulación y presión de los médicos a su mamá que no hablaba español: su hermanita abortada por ser una niña Down y su otro hermanito sobre el cual le mintieron a su madre diciendo que estaba muerto pero el bebé aún estaba vivo.

Tony aún guarda en sus recuerdos la imagen del cuerpo de su hermano ya expulsado y asesinado, pues él fue testigo. En su corazón guarda el dolor y el terror que vivieron sus hermanitos al ser asesinados sin poder defenderse.

Imagen de un feto con ultrasonidos. Shutterstock

Él guarda en su corazón todo esto y lo convierte en amor, el amor que esperaba darle a sus hermanos, abrazarlos, besarlos y jugar con ellos.

Hoy todo ese dolor lo convierte en plegarias y acciones por el fin del aborto. Su dolor lo ha convertido en el perdón de los asesinos de sus dos hermanitos. Ora por ellos y por todos los bebés que están en peligro.

-Tony, ¿cuál es en este momento su situación migratoria?

Actualmente estoy bajo la Acción Diferida, mejor conocida como DACA, ese programa que permite a las personas que llegaron a temprana edad a Estados Unidos poder trabajar o estudiar, igual que se les permite hacerlo a los que entraron de manera legal.

Lo que no se me permite es salir del país. Tampoco se me permite el derecho al voto o ayuda financiera del gobierno.

Así que el permiso te ayuda de cierta manera, pero hay limitaciones, y además se debe renovar cada dos años, más la realidad es que es como cada año y medio, porque es necesario meter la solicitud por lo menos seis meses antes para que no te quedes sin documentación y puedas seguir operando dentro del país.

-¿Qué es la Propuesta número 3, a la cual se le está dando mucha difusión en Estados Unidos, y principalmente en Michigan?

La Propuesta número 3 es una iniciativa que busca cambiar la Constitución del estado de Michigan.

La Constitución actual de Michigan protege la vida de los no nacidos, mientras que la Propuesta número 3 quiere revertir esa parte de la Constitución a fin de permitir el aborto dentro del estado.

Es una propuesta muy drástica porque no tiene limitaciones, el lenguaje es muy amplio y entonces deja muchas preguntas al aire.

Algunas de las cosas que propone la Propuesta número 3 es que haya acceso al aborto sin ninguna restricción. Esto incluye hasta los 9 meses de embarazo.

Matar libremente y sin ninguna consecuencia

También habla de que cualquier personal del ámbito médico podría hacer un aborto sin necesidad de tener la preparación, y no se le cuestionaría. Podría ser alguien que ni siquiera trabaje para el área de salud directamente con las mujeres, o sea que podría ser un dentista, podría ser un farmacéutico, podría ser cualquier persona que esté dentro de la rama de la medicina. Entonces es muy vaga la propuesta.

El embarazo es una etapa crucial en la maternidad. Hay otra vida desde el primer instante. Shutterstock I Ground Picture

Además quita el consentimiento de los padres, de manera que cualquier menor de edad podría tener acceso a las píldoras abortivas sin necesidad de que los menores de edad notifiquen a sus padres, y sin que haya repercusión en contra del médico o de la persona que haya ayudado a la menor de edad a tener un aborto.

– Tú participaste en una campaña provida, en un comercial.

Sí, porque la Propuesta número 3 es totalmente contraria a la vida, y por eso estamos luchando, informando a la comunidad y llamándola a que salga a votar para defender la vida.

Nuestro objetivo principal es ser la voz de los no nacidos, de aquellos que aún están en el vientre de la madre y no pueden valerse por sí mismos.

Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con ese comercial en el que participé.

Esperemos que no gane la Propuesta número 3, porque además daría acceso a una cultura de muerte que hemos visto que ha traído muchos daños y heridas al ser humano. Queremos evitar eso, porque sabemos el daño que causa.

– ¿Entonces también se está abriendo la posibilidad de abortar incluso a los nueve meses de embarazo?

Sí, así que si a los nueve meses de gestación decides matar a tu hijo la ley no va a tomar acción en contra de ti.

Falsa «salud reproductiva»

– ¡Estamos hablando de sacrificios humanos, Tony!

Correcto. Es una Propuesta muy radical, en la cual la oposición está invirtiendo bastante dinero, y está usando un lenguaje confuso, diciendo que es «salud reproductiva» para la mujer, o que son los «derechos» de la mujer.

Pero sabemos que no es así, porque la del bebé es una vida completamente distinta de la de su madre. Es un ser humano que tiene un ADN distinto del de la madre. Un ser humano que está viviendo dentro del seno de la madre, pero que es otra persona.

Tony Guzmán busca motivar a la ciudadanía para que voten contra la Propuesta número 3, abortista.

Estamos tratando también de concientizar acerca de eso, de que no es solamente el cuerpo de la mujer, sino que estás dañando a una segunda persona, que en este caso es el bebé.

– ¿A nivel espiritual cómo podríamos definir la Propuesta número 3? Porque sabemos que hay alguien detrás de esto.

Desde que vi la Propuesta, yo siempre he dicho que es diabólica. Es así como yo lo veo.

Es una Propuesta que invita a la cultura de la muerte sin consecuencia alguna para quien le quite la vida a alguien más.

El 8 de noviembre se decide el futuro de los bebés

– ¿Cuánto tiempo dura la campaña y cuándo es la votación?

La campaña se va a estar llevando a cabo hasta el día de la elección.

Se están haciendo esfuerzos dentro del estado de Michigan para poder concientizar a la gente de aquí a que se lleve a cabo la votación, que es el 8 de noviembre.

Estamos tratando de hacer lo que nos corresponde a nosotros como personas a las que se nos ha otorgado el derecho de vivir, a fin de abogar por los demás.

«Los obispos católicos del estado de Michigan están uniendo esfuerzos para trabajar juntos y poder seguir informando a la gente de todo el daño que podría causar si la Propuesta número 3 se convirtiera en ley.»

Incluso los obispos católicos del estado de Michigan están uniendo esfuerzos para trabajar juntos y poder seguir informando a la gente de todo el daño que podría causar si la Propuesta número 3 se convirtiera en ley.

– ¿Ha habido sondeos, para saber cómo están los votos a favor o en contra?

Hasta el momento no se sabe. Será hasta el día de la votación cuando se decida.

Obviamente la oposición está también luchando en difundir su información para animar a los votantes a que salgan a votar. Yo pienso que es una manera sucia de jugar, porque es mala información la que dan, tratando de hacerle ver al votante, especialmente a las mujeres, que son sus «derechos».

Pero también está el lado de la vida, donde sabemos que solamente Dios tiene el derecho de quitar y otorgar la vida a alguien.

tony conoce de primera mano las heridas que deja el aborto en la mujer y en la familia.

Y sabemos que el aborto trae consecuencias. Hemos visto a muchas mujeres que han pasado por esa situación. Los ministerios que hay dentro de la comunidad las han ayudado bastante para que puedan sanar sus heridas estos hombres y mujeres que han experimentado el aborto ya sea voluntariamente o involuntariamente, o sea que hayan sufrido un aborto espontáneo.

«Nadie habla de las heridas que deja el aborto»

Y al final deja daños, deja heridas, deja secuelas. Y se tienen que trabajar para sanar. Pero nadie habla de esto cuando te llaman para votar a favor de las leyes abortistas. Nadie te habla de las consecuencias que hay, nadie te explica que las mujeres sufren, que las mujeres entran en depresión, que a las mujeres les cuesta retomar su vida en la sociedad.

No se habla de los recursos que hay para no llegar al aborto

Por eso estamos invitando a las organizaciones de ayuda para hacerse más visibles, a fin de que la comunidad sepa los recursos que hay.

Siempre hay ayuda, siempre hay apoyo. Por muy fea que sea la situación que se esté viviendo, siempre hay recursos para apoyar a la madre, para apoyar a los hijos e incluso para apoyar a toda la familia, a través del trabajo de organizaciones que se dedican el cien por ciento a ayudar a estas mamás y a sus familias.

Estamos tratando de unir esfuerzos para que se le pueda ganar a la cultura de muerte, para que la vida triunfe.

– ¿Qué organizaciones en Michigan están entrando de lleno para concientizar a las personas, y qué otras intervienen directamente en apoyo de aquellas mamás que están en peligro de abortar, organizaciones que las ayudan en todas sus necesidades?

Están: la Conferencia de Obispos Católicos del Estado de Michigan, Right to Life Michigan (Derecho a la Vida Michigan), Guadalupe Workers, Caridades Católicas, ministerios parroquiales como Viñedo de Raquel, Sagrada Familia… Pueden ver también la página de Facebook de RLM Hispanic Leadership Commitee.

Son algunos de los que tenemos aquí en la Arquidiócesis de Detroit y que están al pie del cañón, nuevamente reiterando su «sí» a la vida, diciendo: «Aquí estamos para apoyar. No estás solo, no estás sola. Siempre hay solución a cualquiera que sea tu situación, pero la muerte nunca va a ser esa solución».

El mensaje de Tony es altamente positivo: «Siempre hay solución».

Abortos por manipulación: dos en su familia

– Tony, ¿por qué te has involucrado tanto en este tema? ¿Por qué promueves el «sí» a la vida?

Primero, lo promuevo porque es mi deber como cristiano. La enseñanza que yo he recibido de la Santa Madre Iglesia es que la vida es algo sagrado.

Y, segundo, por algo que yo he pasado personalmente con mi familia. Experimentar el aborto dentro del seno familiar trajo daños no solamente a mis padres, que lo experimentaron de primera mano, sino también al resto de la familia, en este caso a los hijos.

A mí me tocó ver cómo funcionaba todo esto. Recuerdo que cuando mi mamá iba a las citas con el médico, obviamente el lenguaje tenía mucho que jugar, pues ella no hablaba inglés. Yo apenas estaba aprendiendo inglés, y lo poco que lograba entender yo se lo traducía a ella.

Las primeras preguntas que le hacían en esas citas eran: «¿Qué piensa hacer con su bebé?», como si tener un hijo fuera un problema. «¿Lo va a tener o no lo va a tener?». Y desde ahí empieza este sistema médico a meterle ideas a las mamás, e incluso a los papás.

«Mi hermana venía con discapacidad»

Seguimos yendo a las citas, y en una de ellas le habían dicho que la bebé, mi hermana Guadalupe Guzmán, venía con una discapacidad, con síndrome de Down, y que ellos consideraban que lo más correcto es que no la tuviera, porque era una persona que iba a sufrir.

«Me causó un daño muy fuerte cuando me enteré de que mi hermana, a la que esperaba con tanto anhelo, ya no estaba.»

Poco a poco le fueron metiendo a mi mamá la idea de que esa era una vida no viable. Y no sé qué sucedió en una ocasión en que yo estaba en la escuela, si hubo un problema de comunicación a causa del idioma, pero lo que sucedió me causó un daño muy fuerte cuando me enteré de que mi hermana, a la que esperaba con tanto anhelo, ya no estaba.

Dijeron que iban a utilizarla para estudios, y el hospital nunca nos entregó el cuerpo de ella. Yo le echo la culpa al idioma, pero los médicos fácilmente pudieron haber puesto un traductor, así que también pudieron haber manipulado la situación.

Eso causó un daño muy grande dentro de mi familia, porque esperábamos con ansias a mi hermana, y mis papás a su hija, y en un instante ya no estaba.

Conforme fui aprendiendo más inglés y me fui educando, pude apoyar más a mis papás en cuanto a traducciones, y en el segundo embarazo, donde mi mamá perdió a mi hermano, fue un poco diferente la situación. Diferente en el sentido de cómo murió, pero similar en la manipulación de las cosas, porque mi mamá se puso grave.

Recuerdo que llegó la ambulancia a la casa. Estaba sangrando bastante y pensamos que era un aborto espontáneo. Alcanzaron a trasladarla al hospital, y el bebé, gracias a Dios, todavía estaba bien. Empezaron a hacer ultrasonidos y el bebé se movía. Yo estaba con mi papá en el hospital la mayoría del tiempo. Mi mamá estaba en observación en terapia intensiva, y todo marchaba bien.

Luego vinieron los doctores y dijeron que el bebé ya se había muerto en el vientre de mi mamá. Y que tenían que extraerlo porque de otro modo eso también podría matarla a ella.

No entendíamos, porque minutos antes el ultrasonido había mostrado algo distinto, que mi hermano todavía se movía. Pero ellos estaban revisando constantemente, y dijeron que ya no se movía, que estaba muerto.

«Fue un gran tormento para mi mamá, pues ella sentía cómo el bebé todavía estaba luchando por su vida dentro de ella.»

Entonces le inyectaron algo a mi mamá para que pudiera expulsar al bebé, y resultó que el bebé no estaba muerto. Fue un gran tormento para mi mamá, pues ella sentía cómo el bebé todavía estaba luchando por su vida dentro de ella. Pero era demasiado tarde.

Cuando mi hermano salió, era un bebé completamente desarrollado. Se veían sus manitas, sus pies, sus intestinos… Pero estaba tan pequeño como la palma de una mano.

Y ya no se pudo hacer nada por él, porque al habérsele inyectado el medicamento ya no era reversible la situación, y eso acabó con su vida.

«Eso causó depresión a mi mamá»

¡Me impactó tanto verlo! Era un ser humano. Y su muerte trajo nuevamente más heridas a la familia. Y le causó depresión a mi mamá.

Fue también muy doloroso el proceso del duelo, pues le dimos sepultura a mi hermano Néstor Guzmán al mismo tiempo en que mi mamá seguía en el hospital, batallando por su vida.

Fueron tiempos difíciles, pero gracias a Dios tuvimos el apoyo de la comunidad y de los sacerdotes, que siempre estuvieron ahí.

Gracias a los ministerios que antes mencioné, ella pudo empezar a sanar, pudo empezar a dejar de culparse. Y empezó a ver la luz, pues nadie le había hablado de las consecuencias post-aborto que iba a sufrir.

«No puedo permitir que más familias pasen por lo mismo, que más bebés experimenten la muerte.»

Ahora ella está involucrada con estos ministerios. Y por todo esto es que tengo un corazón que dice «sí» a la vida. No puedo permitir que más familias pasen por lo mismo, que más bebés experimenten la muerte.

No puedo revertir el tiempo, pero sí puedo tratar de evitar que otros pasen por lo mismo.

Negligencia y falta de información

– ¿Sentiste resentimiento contra los médicos o el sistema a causa de tus dos hermanos muertos por abortos manipulados, basados en mentiras?

Sí, creía que fue por una negligencia médica; pero yo estaba pequeño, era un adolescente y todavía no entendía mucho de la situación.

Pero ahora me pongo a reflexionar y siento que también fue manipulación, por el modo en que ellos presentaban las cosas para que tú tomaras una decisión. Fue falta de información, falta de profesionalismo.

Y sí tuve por muchos años resentimiento, y lloré. Yo había deseado tanto conocer a mis hermanos, quería abrazarlos. Eran parte de mi familia desde que estaban en el vientre de mi mamá, y nos tomó años poderlo superar y poderlo sanar.

– ¿Los lograron bautizar, y los consideran ahora sus intercesores?

Sí, se les logró bautizar, y les pudimos dar un nombre. Seguimos haciéndolos parte de nuestra familia, seguimos orando y seguimos pidiendo que ellos intercedan por nosotros. Los recordamos con mucho amor.

Me hubiera gustado verlos crecer, me hubiera gustado ver en qué se convertían, y qué talentos tenían para aportar a la comunidad y a su familia. Me hubiera gustado saber cómo eran en su carácter.

Pero estoy agradecido con Dios porque sé que están con Él. Así que ahora tengo paz en mi corazón.