Cómo superar el error de no sentirse suficientemente válido en la vida

Hay cuatro razones que nos hacen sentirnos así. La terapeuta Sheila Morataya las expone y da claves para superar ese sentimiento que paraliza

Creer que no se es suficientemente válido, ¿es algo que pasa sólo a las mujeres o también a los hombres?

Este es un tema que cada vez me preocupa más. Esta semana, en consulta he escuchado la expresión en inglés «I don’t feel good enough«, en español «no siento que sea suficientemente bueno o buena«.

Lo preocupante es que esta expresión viene de una estudiante de 19 años que fue admitida en la prestigiosa Universidad de Berkeley en California. Otra joven, con también 19 años, fue admitida en la Universidad de Texas. Y por último, una chica de casi 21 años nacida en un rancho en México. Esta renunció a estudiar enfermería por no sentirse o creer que es suficiente.

¿Qué hace que creas que no eres suficiente?

Escuchar esta expresión, una y otra vez de labios de jovencitas, no lo puedo evitar, es tener la experiencia de recibir un golpe inesperado en el cuerpo. Diría yo que a la altura del corazón. Especialmente si tomamos en cuenta que dos de estas jóvenes necesitan un porcentaje de calificaciones especialmente alto para poder ser “aceptadas” en una universidad tal… Y pienso…

¿Es los Estados Unidos la cuna de la creencia “I’m not good enough», no soy suficientemente bueno” (literalmente es la traducción)?. No lo sé. Pero después de vivir en este país durante 20 años, personalmente me inclino a pensar que sí.

Y es que, en los Estados Unidos, la cuna del individualismo y la competitividad, tienes que ser aceptado desde muy temprana edad, prácticamente para todo lo que en la vida se desee. Ser cachiporrista, formar parte del grupo de baile de la escuela, estar en el cuadro de honor, ser presidente de la clase, ser admitido o admitida en una universidad, entrar a una compañía de renombre…. Para todo es necesario ser «aceptado».

Hablo de los Estados Unidos, pero en realidad, esto es mundial. Ya no se trata de un país nada más. Al final de este artículo te digo por qué.

Ser aceptado es comprobar que eres suficiente y vales

Ser suficiente y valer son términos relacionados con la teoría desarrollada en la década de los 80 por el psicólogo norteamericano Albert Bandura, conocida como autoeficacia, que habla de decirse «yo puedo hacer las cosas en las diferentes situaciones». Personalmente, pienso que va de la mano con el concepto de autoestima, acuñado por Nathaniel Branden en la década de los 90, también psicólogo norteamericano. La autoestima, para este autor, está fundamentada en dos componentes «sentirse capaz para la vida y merecedor de la felicidad».

Las cuatro causas

¿Por qué nuestros jóvenes están en esta crisis de creer que pueden y sentir que valen? Comparto cuatro razones desde mi experiencia personal.

Se proviene de un hogar donde la religión no se ha hecho presente, no se vive. Los conceptos de valer (dignidad) y autoestima (virtudes humanas) se aprenden en los primeros siete años de la infancia. No ha habido en el hogar una transmisión del concepto ser único e irrepetible. A los ojos de Dios, el alma es única y la persona no se repite dos veces. Esta enseñanza sólo puede brindarse en el hogar. La falta de formación humana, es decir aprender a pensar, influye profundamente a la hora de empezar los años escolares que es cuando comienzan las comparaciones. Si no hay aprecio en el hogar y cultura de amor ordenado hacia uno mismo, el niño no se amará correctamente. No amarse correctamente lleva a compararse. Sentir que no se es suficientemente bello, inteligente, guapo, popular, rico, etc.

Al terminar de escribir este artículo, creo que el Espíritu Santo me inspiró a leer parte del mismo a una paciente en sus 40 años. A medida que yo leía, sus lágrimas empezaron a brotar copiosamente. Entonces le pregunte: ‘¿por qué lloras?’

No quitarse la oportunidad

Ella respondió: «Yo tenía 17 años cuando me enviaron a un concurso para competir por una beca en uno de los mejores colegios de la ciudad de México. Y, con lágrimas y un profundo dolor, me dijo «pero no me sentí good enough, no me sentí suficientemente buena, no creí en mí. Yo sola me quité la oportunidad. Entonces dejé de soñar.»

Durante muchas décadas de mi vida también me sentí así. Personalmente cumplo con cada uno de los puntos que mencioné arriba. Por esto mismo y, después de mucho trabajo con la terapia y con Dios, pude aceptar quién era. Por lo mismo hoy escribo.

Cada vez que lo hago, me asalta el pensamiento de no dar la talla. Lo que pasa es que «no soy good enough» no sólo es una experiencia que tienen millones en los Estados Unidos. Les pasa también a los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, españoles… Se hace necesario pues, atreverse a dar a conocer la propia vez. Uno nunca sabe a quién sus palabras puedan servirle.