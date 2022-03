La forma de lavar la ropa de los Parmer revela algo vital

Una psicóloga señala que la aventura y la diversión son más importantes de lo que pensamos para nuestro bienestar.

Es martes por la mañana en casa de los Parmer. Los niños mayores están en la escuela, los más pequeños están trabajando en sus lecciones en casa y la ropa acaba de salir de la secadora.

Como madre de 8 hijos, Amy Parmer rara vez conoce un día en el que manejar una gran cantidad de ropa en casa no sea parte de la ecuación. Pero cuando se trata de combinar calcetines, hay una capa particular de intriga que desmiente esta tarea aparentemente mundana.

Una vez que los calcetines salen de la secadora y se tiran sobre la cama, se convierten en parte de un intrincado juego. El objetivo del juego es este: «Encuentra un par o morirás». A diferencia de los juegos on line, aquí no hay muertes virtuales o sangrientas, solo el genio de una madre que ha encontrado la manera de convertir una tarea mundana en algo divertido.

Las reglas son aparentemente simples y, sin embargo, no carecen de matices. Primero, si tomas un calcetín y no puedes encontrar su pareja, ocurre la primera muerte. Pero espere, hay un truco de puerta trasera para mantenerse con vida si y solo si, en el proceso de recoger un calcetín, emerge un par diferente en la cama mientras busca el otro calcetín. Sin embargo, en ningún momento puede descubrir calcetines en la búsqueda de un par, a menos que haya ocurrido de forma natural durante el proceso de emparejamiento. Con 10 personas en la casa, las combinaciones al jugar son infinitas, pero también lo son todas las formas en que un par de «salvadores» puede estar enterrado bajo capas de algodón y lana.

Recientemente, los Parmer fueron de visita y apareció el tema del “juego de calcetines”. Surgieron varias preguntas : ¿Dónde se originó este juego? ¿Alguna vez has ganado el juego por completo y no has muerto al menos una vez? (Respuesta: parece que no, aunque los registros de resultados oficiales no están disponibles). ¿Cómo se contabilizan las medias que no coinciden? Y así.

La alegría en casa se encuentra en hacer con sentido cada pequeña tarea. Shutterstock

Mientras hablábamos de esto entre nuestras familias, una de las hijas adultas de Amy intervino de repente e indicó que ella también juega una versión del juego de los calcetines.

La necesidad humana de diversión y aventura

Todos los días, todos nosotros en nuestras propias vidas buscamos aventuras e intrigas, nos demos cuenta o no. Si bien pocos escalarán el Everest o navegarán a mar abierto, la realidad es que, como seres humanos, estamos programados para buscar lo que es interesante, intrigante e incluso desafiante.

Si bien esta tendencia a menudo se atribuye a un determinado grupo demográfico (es decir, personas más jóvenes), todos deseamos un cierto grado de novedad y frescura, incluso si la expresión de eso para cada uno de nosotros difiere dramáticamente.

El desafío es que a menudo luchamos por encontrar vías buenas, saludables y accesibles para este impulso interior. Si bien unas vacaciones en un lugar lejano pueden dar una idea de algo diferente, rara vez satisfacen por mucho tiempo, sin mencionar que tales viajes no son posibles para muchos.

Lo que sucede entonces cuando este deseo no se cumple de manera positiva es que prepara el escenario para tentaciones y búsquedas que pueden alejarnos de la persona que queremos ser y pueden comprometer significativamente nuestra salud y la de nuestras familias y comunidades.

En el otoño de 2004, se lanzó el programa Desperate Housewives («Mujeres desesperadas»), que finalmente tuvo 180 episodios y 8 temporadas. Rápidamente se convirtió en un gran éxito. Ambientada en Wisteria Lane, la serie estuvo llena de aventuras ilícitas, oscuros secretos, luchas domésticas y todo tipo de misterios que la convirtieron en una serie entretenida, aunque no exactamente formativa.

Sin embargo, más allá de capturar el atractivo insaciable que existe para el sexo, la violencia, el drama y el humor en la televisión, también aprovechó algo digno de consideración. En pocas palabras, incluso cuando tenemos todo el dinero y los recursos que deseamos, deseamos la novedad y la intriga más allá de nuestras vidas mundanas. Cuando luchamos por encontrar esto, sucede una de estas dos cosas: o terminamos buscando fuentes poco saludables para satisfacer este deseo o nos sentimos constantemente “atrapados”, lo que puede conducir a la depresión y la desesperación en muchos frentes.

Una respuesta a la monotonía y el estrés

Meses atrás, estaba dando una charla a un grupo de profesionales. Al final de la presentación, una mujer se me acercó llorando. Como supe más tarde, se encontraba infeliz y confinada en su vida actual. Luchaba por superar las responsabilidades y el estrés diarios para encontrar una mayor paz y alegría.

A medida que hablamos más al respecto, lo que era evidente es que su vida ya no se sentía tan interesante o aventurera, sino más bien un ejercicio de las mismas viejas rutinas. Era un sentido que reconocía en mí mismo a veces. A pesar de todos los aspectos positivos de la vida, que existen, es fácil sentirse agotado y hastiado por las tremendas responsabilidades que muchos de nosotros tenemos.

Amy Parmer y otros como ella nos recuerdan que la vida diaria puede estar llena de aventuras e intrigas si estamos abiertos a todo tipo de posibilidades creativas e investigaciones más profundas.

Lo que me lleva de vuelta a la brillantez del «juego de los calcetines». En lo que muchos considerarían como uno de los trabajos más tediosos y mundanos de la vida, Amy Parmer y otros como ella nos recuerdan que la vida diaria puede estar llena de aventuras e intrigas. Eso ocurre si estamos abiertos a todo tipo de posibilidades creativas e investigaciones más profundas.

En mi último libro, Confessions of a Carless Commuter, hablé de diversas formas en que yo también he encontrado novedad y aventura en lo que pueden parecer encuentros aburridos. La verdad es que nuestro mundo, y la bondad inherente a él, es cualquier cosa menos mundano. Más bien es un espectáculo digno de contemplar si, y solo si, conservamos la curiosidad y la apertura que los niños demuestran tan bien.

Hay una generación de jóvenes que están creciendo hoy y que luchan por ver cómo la edad adulta, aunque difícil, puede ser saludable y divertida. Nos debemos a nosotros mismos y a nuestros hijos imbuir la vida diaria con un sentido de aventura sin importar la edad que tengamos.