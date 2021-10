Increíbles padres que defienden a las personas con síndrome de Down

Detrás de cada niño y niña con síndrome de Down hay unos padres que decidieron decir “sí” a la vida

Octubre es el mes de Concienciación sobre el síndrome de Down, así que queríamos centrar la atención en personas increíbles con síndrome de Down que han superado los prejuicios de la sociedad, pero no solo eso, sino también presentarte a unos cuantos padres que, además de respaldar a sus hijos, muestran al mundo la enorme fuerza positiva que han supuesto sus hijos para ellos.

Aquí os contamos unas pocas de las muchas historias de padres que empoderan a sus hijos y ofrecen un futuro mejor para otras personas con síndrome de Down: