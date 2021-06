Cómo una golfista con Síndrome de Down dio una valiosa lección a su padre

Amy Bockerstette es una de las muchas personas con Síndrome de Down que comparte sus impresionantes habilidades

Amy Bockerstette ha aparecido recientemente en las noticias por ser la primera persona con Síndrome de Down en competir en el campeonato nacional de atletismo universitario. Pero cuando la «increíble Amy» (como es conocida) dio el golpe inicial, no solo estaba haciendo historia – estaba compartiendo un momento hermoso con su papá.

“Me encanta estar con mi papá. Es un hombre increíble. Es el mejor padre», compartió Bockerstette con CBS News. Y por lo que respecta a su papá, Joe, quien es también caddie, el sentimiento es mutuo. «Algunos de los momentos más divertidos de mi vida han sido en el campo de golf con ella», explicó.

Además de que Amy disfruta jugando y estando con su padre, hay otras ventajas. «Me gusta conocer nuevos amigos en los torneos. Me divierto», dice la golfista.

También ha impresionado a otros a lo largo de su camino, incluyendo al golfista profesional Gary Woodland. Observó con asombro cuando Amy hizo par en el hoyo 16 en TPC Scottsdale, que es famoso por ser complicado. De hecho, sus impresionantes habilidades llevaron a que el video de su hazaña fuera visto más de 51 millones de veces.

Para Joe, sin embargo, la experiencia ha sido más profunda:

“Sabes, se atraviesan dolores prematuros por lo que has tenido que renunciar con tu hijo con discapacidad. Lo que aprendí posteriormente es que fue bastante tonto. La lección es que no se pueden poner límites a las personas. Fue ridículo para mí pensar que Amy no podía lograr lo que logró «.

A medida que Amy continúe haciendo honor a su apodo, es de esperar que continúe sorprendiendo a la gente con sus habilidades. Y para su padre, con suerte, habrá muchos más momentos divertidos por delante a medida que su hija siga conquistando el mundo del golf.