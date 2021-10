Demasiado tiempo libre puede ser perjudicial

Estudios revelan la importancia de evitar un exceso de tiempo libre para asegurar el bienestar general

¿Cuántas veces pensaste en quedarte todo el día en el sofá? Esos días que sabemos que tendremos mil cosas que hacer y visualizamos las próximas vacaciones nos recuerdan que el tiempo libre es necesario para despejar la mente y encontrar descanso. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que, aunque esto es cierto, pasado un cierto punto deja de ser saludable.

Estamos acostumbrados a escuchar quejas por vivir muy ocupados y nunca tener tiempo libre para nada, pero contar con más tiempo no siempre está relacionado con ser más felices. De hecho, demasiado tiempo libre puede transformarse en algo perjudicial según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología.

El tiempo libre es un bien que todos necesitamos porque alivia el estrés, hace que uno se libere de estar con horarios tan ajustados o solo estar pensando en una sola cosa. Sin embargo, cuando ese tiempo de ocio se extiende, se puede llegar a cruzar un límite que no es beneficioso: nos hace más perezosos, nos quita motivación o nos produce estrés.

Tan perjudicial como no tener tiempo libre

La «Revista de Personalidad y Psicología Social» publicó un estudio que afirma que “tener demasiado tiempo libre es tan perjudicial como tener poco”. Según el estudio, más allá de unas 5 horas diarias es lo que pone a las personas en una situación donde comienzan a sentir que no son productivas o que no tienen un propósito y todos los días son iguales.

Es verdad que el ocio puede valorarse de diferente modo en distintos países, pero se ha llegado a la conclusión de que en términos generales las personas son más felices cuando usan su tiempo libre con moderación y pueden encontrar un punto medio en la etapa de la vida en la que se encuentran para poder seguir haciendo un aporte y sentirse valiosos.

Al comienzo de la pandemia parecía muy atractivo el poder descansar o pasar más tiempo en casa, pero luego conforme ese lapso se fue extendiendo se ha hecho más pesado sostener una situación que incluso hoy muchos tienen como verdadero desafío a la hora de gestionar adecuadamente el tiempo y la actividad.

Indudablemente la situación provocada por el COVID-19 ha provocado un desbalance que está ocasionando múltiples riesgos asociados a la falta de actividad en medio de un mayor aislamiento. En este sentido, las personas mayores o aquellas que han quedado en situación de confinamiento o en una pausa laboral, son las más vulnerables.

Por lo tanto, si estás recientemente jubilado o desempleado o no estás seguro de qué hacer con tus días repentinamente vacíos o sientes que ya has pasado un límite de tiempo de ocio en un contexto que no cambia, estos consejos útiles pueden ayudarte a canalizar tu energía y optimizar tu tiempo libre para aumentar tu bienestar.

Elige bien tus actividades

Cuando las personas sienten que su tiempo es bien utilizado, experimentan un mayor bienestar. El significado de un tiempo que es “productivo” puede ser diferente para unas personas u otras. Para algunas puede ser sentarse en la playa y mirar las olas mientras se hace una reflexión, y para otras, ser voluntario en una causa como una asociación en la iglesia o renovar la casa restaurando muebles.

Prueba a escribir ficción o a poner por escrito tus pensamientos. Shutterstock | GaudiLab

Si notas que estás teniendo un exceso de tiempo libre, es bueno mentalizarse para emprender algo nuevo como por ejemplo comenzar un pasatiempo olvidado, ir al gimnasio, andar en bicicleta, aprender un idioma, dedicar un espacio a la escritura o formar un club de lectores. Hay mucho que se puede hacer y aportar incorporando nuevas actividades aunque no estén acompañadas por una remuneración económica.

Busca a otras personas

No es lo mismo pasar el tiempo libre solo que con otras personas. Los momentos compartidos pueden ser muy significativos y es más probable que uno se sienta feliz si forma parte de actividades sociales. En algún punto todos necesitamos relacionarnos con otros y sentir que no estamos solos. Tal vez esta puede ser una excelente manera para mejorar los vínculos o recuperar tiempo con seres queridos.

Hacer que nuestros vecinos no se sientan solos es un modo excelente de ocupar el tiempo libre. Daisy Daisy I Shutterstock

Cuando las personas pasan su tiempo libre juntas, pueden tener la oportunidad de encontrar apoyo, ánimo e incluso nuevas ideas para poder encauzar proyectos o ver necesidades que nos permitan canalizar nuestro tiempo libre de una manera positiva. Rodéate de personas apasionadas por la vida, que transmitan energía o que sean inspiradoras.

Encuentra el sentido en lo que haces

Uno de los problemas es cuando el tiempo libre se ve como un tiempo que no es bien aprovechado. Si se ve como una pérdida de tiempo o de oportunidades, los niveles de estrés y ansiedad aumentan. No solo se trata de cantidad, sino que incluso esto ocurre en aquellas personas que tienen un tiempo limitado y al sentir que lo han perdido, se quedan con una sensación de frustración y la idea de que “el tiempo pasado ya no se puede recuperar.”

Piensa cuál es tu propósito en la vida para que todo lo que hagas adquiera sentido. oneinchpunch | Shutterstock

El tiempo libre es ciertamente un tiempo que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que necesita es conocer su sentido. Todos tenemos un propósito. Al igual que cada momento presente esconde una oportunidad para hacer algo bueno, la vida tiene diferentes etapas y en todas ellas hay un propósito. Hay que esforzarse por encontrarlo, incluso en cosas tan simples como levantar los pies para ayudar a la circulación sanguínea.

Sé consciente e introspectivo sobre cómo usas el tiempo

Una de las cosas grandiosas que ofrece el tiempo libre es la oportunidad de poder evaluar aquello que es importante. La clave es tener un horario con buenos límites y un fuerte sentido de prioridades. Haz una lista de todo lo que podría requerir de tu tiempo en un día promedio y observa qué tareas podrían descartarse o hacerse. Una hora de Netflix puede ser saludable, pero no cuatro. Pon un límite y llena ese espacio con otra actividad.

Es mejor poner límite al número de horas que pasamos ante las pantallas. Pixel 4 Images / Shutterstock.com

Todos necesitamos saber qué nos hace felices y renovar nuestros pensamientos con una reflexión de vez en cuando para hacer un balance de nuestras actividades, lo que elegimos hacer o hemos dejado de hacer y lo que realmente contribuye a la felicidad personal y a la de los que nos rodean. El tiempo libre bien utilizado puede ser una fuente de creatividad maravillosa y un motor de acción que nos prepara para otro trabajo u otra carrera.

Usa una agenda, un calendario o listas diarias

Toma tu tiempo libre en serio y haz que se sienta como un trabajo. Si simplemente te levantas y lo primero que haces es ver tu móvil, puede que te quedes atrapado allí. Invierte en una agenda y usa un calendario. Haz planes para reunirte con alguien para almorzar o salir a caminar un sábado por la mañana. Todos tenemos responsabilidades como pagar cuentas o regar las plantas y si no las tienes aun, llegarán en algún momento.

Haz planes para reunirte con alguien. Giulio_Fornasar | Shutterstock

Adelántate y tómate el tiempo para poder prevenir situaciones que posiblemente tendrás que enfrentar en unos años. Proyecta tu mes, tu semana y tus días de acuerdo a los objetivos que quieras cumplir. Las listas diarias pueden hacerse la noche previa incluyendo pausas para el café, caminatas cortas o mensajes para amigos en días especiales. Asegúrate de tener a diario un esquema por escrito y al final del día sentirás que has estado ocupado.