5 razones para hacer el árbol genealógico con tu familia

Incluye fotografías, anécdotas, proyectos emprendidos o incluso recetas de cocina: una actividad para vivir en familia, buscar nuestras raíces y hacer partícipes a los abuelos

Sumergirse en las raíces de la familia es adentrarse en un pasado compartido. Es responder a preguntas cómo ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? De esta forma, a partir de mi historia y la de los míos, podemos construir un futuro mejor juntos.

Por esta razón, os animamos a dedicar un tiempo a profundizar en ese pasado común familiar. Este tiempo de vacaciones quizás es el ideal para hacerlo.

Básicamente, un árbol genealógico es una herramienta visual que representa de forma gráfica las generaciones que provienen de una familia por orden cronológico.

Por esta razón, tu árbol genealógico es una entidad viviente que se va ramificando y extendiendo. Una vez que lo plantes, sigue creciendo junto a ti y tus descendientes.

Razones y consejos para crear un árbol genealógico

Sin embargo, antes de profundizar en la historia de tu familia, vamos a darte algunos consejos útiles y unas cuantas razones para crear el árbol genealógico perfecto.

1 Es un homenaje a los que nos precedieron

Qué duda cabe que realizar esta actividad constituye un maravilloso homenaje en recuerdo de todos aquellos que nos precedieron y que, con su vida, contribuyeron a acrecentar nuestra historia familiar.

En un encuentro del Papa Francisco con los ancianos en septiembre de 2014, afirmó:

“Un pueblo que no custodia a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que ¡no tiene futuro! ¿Por qué no tiene futuro? Porque pierde la memoria y se arranca de sus propias raíces. Pero cuidado: ¡vosotros tenéis la responsabilidad de tener vivas estas raíces en vosotros mismos! Con la oración, la lectura del Evangelio, las obras de misericordia. Así permanecemos como árboles vivos, que también en la vejez no dejan de dar fruto. Una de las cosas más bellas de la vida de familia, de nuestra vida humana de familia, es acariciar a un niño y dejarse acariciar por un abuelo y una abuela”.

Hace unos días, se celebró laI Jornada mundial de los abuelos y los ancianos bajo el lema “Yo estoy contigo todos los días”.

Esta jornada, cercana a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, ha sido instituida por el papa Francisco para demostrar cercanía, solidaridad y reconocimiento a los abuelos y personas mayores.

Consejo: Así que como nos recuerda el papa Francisco, “ahora nos toca a nosotros custodiar su vida, aligerar sus dificultades, estar atentos a sus necesidades, crear las condiciones para que se les faciliten sus tareas diarias y no se sientan solos”.

2 Es una dinámica de integración familiar

La realización de nuestro árbol genealógico es la excusa perfecta para involucrar a los miembros de una familia y permite estrechar los lazos intergeneracionales.

Hablar con los abuelos, consultar a los tíos, al cuñado, o incluso a los vecinos o amigos más cercanos. ¡Seguro que todos pueden aportar nombres, fechas o datos interesantes!

Durante la época de vacaciones, momento en el que realizamos encuentros familiares, realizar nuestro árbol genealógico puede ser un motivo de charla y de comunicación interpersonal muy enriquecedor.

Sin duda, podemos aprovechar las tertulias que se crean alrededor de una mesa para preguntar a los mayores sobre sus recuerdos familiares, anécdotas o circunstancias diversas por las que haya pasado la familia.

Consejo: Por supuesto, tener siempre a mano papel y lápiz. Apuntar cualquier dato susceptible de formar parte del árbol familiar. Al cabo de unos días, realizar un borrador para que el resto de familiares puedan indicarnos cambios o mejoras en la estructura de nuestro trabajo.

3 Es una actividad que desarrolla nuestras habilidades cognitivas y de investigación

Antes de empezar a elaborar nuestro árbol familiar, lo mejor es trazar un plan de trabajo.

Pensar hasta dónde queremos llegar: la 3º, 4º, 5º generación o incluso más. Y avanzar en la investigación línea a línea, siguiendo cada rama familiar hasta el final.

Después planear cuánta información queremos introducir, aparte de nombres y fechas de nacimiento y defunción de cada familiar.

Como sugerencia, podéis añadir un anexo en el que se incluyan fotografías, anécdotas, proyectos emprendidos o incluso recetas de cocina. ¡Cuanta más información se añada, más valor aportamos a nuestro árbol!

osobystist | Shutterstock

Al final, con toda la información cuidadosamente investigada, nuestra línea de tiempo familiar quedará para los hijos, nietos y generaciones venideras.

Consejo: En ocasiones podemos descubrir en algún miembro de nuestra familia, alguna información que quizá no sea conveniente publicar. Es necesario ser discreto, sensible y empático con la vida de los demás. Lo pasado, pasado está. No dejar caer a nadie del árbol.

4 Es una ayuda para potenciar la creatividad, el orden y la claridad

Tal como hemos indicado, el árbol genealógico es un instrumento que permite describir y enumerar a los miembros de una familia de forma sencilla, pero debe ser ordenado cronológicamente.

Además, debe ser exhibido de una manera gráfica e ingeniosa, de forma que cualquiera pueda comprenderlo, sobre todo los niños. Para ellos, elaborar con los mayores un árbol familiar, puede ser una aventura muy divertida.

¡Visitar el ático, el sótano o el baúl de los recuerdos de una casa en busca de documentos, puede convertirse en la mayor de las aventuras!

Consejo: Como todo proyecto, personal o profesional, estaría bien incluir un título que recoja nuestro trabajo. Por esta razón, involucrar a la familia y entre todos pensar un nombre o un lema que encabece nuestro árbol genealógico: “Familia García Pérez”, “Nuestra saga”, “Pasado, presente y futuro”, “La familia, el mejor equipo”,…

5 Es encontrar respuestas a muchas preguntas sobre nosotros mismos

Conociendo los antecedentes familiares- anécdotas, logros, aventuras, tradiciones- podemos comprender detalles sobre nosotros mismos. De hecho, la historia de una familia es también la historia de cada uno de sus integrantes.

Consejo: Para los niños de la casa, este tipo de actividad puede servirles para entender más rápido acerca de su relación con sus ascendientes, más allá de papá y mamá. Aprenden a distinguir los roles familiares e incluso, forjan su propia identidad mientras dejamos que participen en la elaboración del árbol con sus dibujos.

Por último, os recomendamos algunos programas o plantillas (gratuitos) para realizar un árbol genealógico:

https://www.canva.com/es_mx/aprende/como-hacer-un-arbol-genealogico-con-plantillas-gratis/

https://plantillaarbolgenealogico.com/

Ahora bien, el mejor modo de hacerlo es dejar que los pequeños y jóvenes de la casa dibujen o elaboren el árbol familiar a su manera, con creatividad, con gusto, y de forma simple.

Ciertamente, será un tiempo y un esfuerzo bien invertidos. Y un trabajo que quedará para la posteridad.