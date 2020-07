5 frases de Papa Francisco para celebrar a los abuelos en su día

. Hoy celebramos a santa Ana , los abuelos de

La abuela de Bergoglio, por ejemplo, ocupó un lugar importante en su formación y vocación, como él mismo cuenta. “Sí, sobre todo mi abuela me marcó mucho en lo de la fe, ¿no? Y me contaba historias de santos y todas esas cosas”, dijo a la radio La 96, Voz de Caacupé, el 1 de noviembre 2012 poco antes de recibir la llamada para el cónclave.

“Mi abuela Rosa ha significado mucho para mí. En mi breviario tengo su testamento y lo leo a menudo”, reveló el Papa Francisco el verano pasado en su entrevista al jesuita Antonio Spadaro. La abuela le decía al futuro Papa: “La mortaja no tiene bolsillos” (que quiere decir: uno no se lleva nada consigo cuando muere). (Cfr. Aleteia 24.12.2013)

Te puede interesar: La oración que el Papa aprendió de su abuela

Los abuelos, tesoro e inspiración para la fe, la familia y la sociedad

Di buffaloboy2513|Shutterstock

El papa Francisco precisamente recuerda en sus alocuciones a los abuelos como custodios de sabiduría, valores y bondad. Celebremos a los abuelos con algunas de las frases de Papa Francisco:

Los abuelos deben ser cuidados con amor porque “a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón” (misa de inaguración del pontificado, 19 de marzo de 2013).

Los abuelos no son muebles viejos son “el tesoro de nuestra sociedad”. “Vivimos en un tiempo en el cual los ancianos no cuentan”. “Es feo decirlo, pero se descartan, porque dan fastidio” (homilía de Santa Marta del 19 de noviembre 2013).

“Un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoria», aseguró el papa Francisco. Los abuelos han tenido un “rol heroico en la transmisión de la fe en tiempo de persecución”.

Te puede interesar: Sacerdote recién ordenado celebra misa para su abuela que cumplió 98 años

La sabiduría en nuestra propia casa

“Es como tener el abuelo en casa. Pero un abuelo sabio”. El papa Francisco definió así su relación con el papa emérito, Benedicto XVI, en una conferencia de prensa del 28 de julio 2013.

Contra la eutanasia y a favor del cuidado de los abuelos

El cardenal Bergoglio ha asegurado que “la batalla a favor de la vida […] también significa brindar una atención sanitaria a lo largo de toda una vida, el cuidar a nuestros abuelos y no recurrir a la eutanasia” (cfr. Aleteia 15.03.2013).

Feliz día y que cada abuelito o abuelita reciba hoy y siempre todas las atenciones que se merecen. El tesoro de la sabiduría ha sido escondida por Dios a los letrados para darla a nuestros abuelos.