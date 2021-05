El mundo a colores de Konnie Raya

¡Los católicos somos alegres! Me cambio el color de mi cabello porque me gusta expresar mi alegría de ese modo y mostrar que soy única y diferente, siempre son pureza de intención. Pasé de "emo" a vivir una vida de colores.

«De ese hijo mío lo único que me interesa es que siempre porte su cabellera limpia». Me di cuenta de que Konnie había pasado del cabello azul al rojo. Y de inmediato se me vino a la mente esta majestuosa respuesta que dio don Javier Echeverría, cuando le consultaron hacer una corrección fraterna a un chico respecto a la cabellera larga que portaba.

Para atreverse a «ser tú», como Konnie, se necesita ser valiente y muy seguro. Y no hablo de esa seguridad vacía que el mundo nos vende, sino de esa que está enraizada en el gozo que da el saberse hijo de Dios.

En la certeza de estar haciendo con rectitud de intención, cumpliendo su voluntad y llevando, de una forma alegre, única y muy actual, su mensaje de amor y esperanza.

– Konnie, qué gusto estar contigo. Gracias por tu cercanía, por permitirnos compartir tu historia en Aleteia Español. Eres creadora de contenido digital para Cosas Católicas y trabajas para Juan Diego Network, pero para romper el hielo, mejor háblanos un poco de ti…

Soy Elvira Concepción Ramírez Yáñez (Konnie raya pa’ los amigos). Soy hija, hermana y católica… Tengo 25 años y soy de Manzanillo, Colima, México.

Como toda niña en mi colonia, fui a la catequesis infantil. Quizá, al principio, por obligación. Sin embargo, le fui tomando gusto.

Conforme los años fueron pasando me uní a la estudiantina (coro de la capilla). Iba todos los domingos a misa, pasaba a leer las lecturas y hasta fui monaguilla cuando no había nadie quien apoyara al padre…

Como todo comienzo tiene un fin… Antes de hacer la Confirmación, por allá de los 11 o 12 años, como la mayoría de los preadolescentes, en la escuela comencé a tener malas amistades y me fui por otro camino.

Después de mi Confirmación pasé por una época oscura en mi vida: fui “emo” y me alejé de la Iglesia y de las cosas de Dios.

Después de un tiempo me volví a acercar, gracias a una pascua juvenil. Aunque en un principio fui solo porque había muchos conocidos de la colonia y amigos de mi hermano me uní al grupo, a pesar de que todos ya eran mayores de edad y yo una adolescente.

Ahí un sacerdote nos invitó a un retiro que cambió mi vida y forma de pensar y desde ahí volví al camino… Salí nuevamente a la luz a ver la vida de colores y no negra, como cuando era «emo». Empecé a formarme en la fe, a capacitarme y a crecer con la pastoral juvenil…

– ¿A tus 25 años, a quien has logrado admirar porque ha logrado influenciar positivamente en tu vida?

Tantas que si me faltara nombrar a alguna me sentiría muy mal…

Uno de los más importantes ha sido el encargado del coro de la infancia, el gran Don Chuy.

También un amigo que era un gran músico, Eduardo, quien me motivó a cantarle a Dios en misa.

Otros, el sacerdote que me motivó en mis comienzos en la pastoral juvenil, el Padre Asahel y el Padre Emanuel Cueto, (QEPD). Hoy en día son cientos de personas que han puesto su granito de arena en motivarme e influenciarme.

– Tienes una forma muy particular de transmitir a Dios, de hablar de Él, de una forma única, siempre llena de respeto, pero con ese toque picaresco que nos lleva a soltar carcajadas, Por lo menos yo, si me siento «down» sé que leyendo uno de tus «memes» soltaré la risa hasta tener dolor de estómago. ¿Cómo fue que descubriste que podías entregar tu vida a los demás por medio del servicio y de la alegría?

En mis comienzos en grupos juveniles, como todo joven, pensaba que yo era de las pocas que pasaban el «bulliyng» en la escuela por ser católica, o que sentía que solo a mí me sucedían situaciones en retiros, eventos o en misa…

Entonces, el sentirme rechazada y acosada por haber regresado a la iglesia; el sentirme una adolescente incomprendida por practicar mi Fe fue lo que me motivó a convertirme en creadora de contenidos de evangelización en las redes.

Así como yo quería que alguien me motivara y me animara, así quise motivar a los demás por medio del humor y de la alegría. Como Don Bosco decía: «No hay jóvenes malos, solo son jóvenes que no saben lo que es bueno».

– ¿Te consideras «Influencer»?

No me considero y no me gusta que me digan que soy «influencer» porque no me quiero dar a conocer a mí, sino a Cristo.

Lo que sí es que necesitamos más gente en las redes que sea positiva y con excelente contenido porque estamos rodeados de una cultura de la muerte que es atroz… Y para mí, el poner mi granito de arena, es una alegría inmensa.

– ¿Cómo nace Cosas Católicas?

Nace de la necesidad de animar y motivar a jóvenes católicos… Antes de #CosasCatólicas ya manejaba una que otra cuenta católica.

Había una que tenía con muchos seguidores que poco a poco se fue llenando de adultos, en su mayoría, aunque la página se llamaba jóvenes seguidores de Cristo (ya ni existe). La página fue muriendo hasta no tener ni «likes», ni comentarios.

Después, el padre Emanuel Cueto, quien hace poco falleció, me dio la oportunidad de poder ser parte de su equipo y compartir mis memes en su página, mientras yo hacía otra. Hasta que llegó una moda a Facebook y empezó #cosascatólicas.

– ¿Cómo te ves en unos años? ¿Te ves casada y con hijitos con los cabellos teñidos de azul?

¡Qué difícil! No me puedo imaginar ni de aquí a un año. Quizá ya ande por ahí una pareja o si no, por aquí que empiece la búsqueda… JAJAJA no es cierto… Mi futuro solo Dios sabe… pero de seguro todavía tendré el cabello de muchos colores…

– Tienes una personalidad fascinante y única. ¿Qué mensaje pretendes mandar con ella? Es decir, ¿qué te gustaría estar proyectando?

Me gusta proyectar la alegría del Evangelio, que la gente a través de mi mire que los cristianos somos alegres… Que no tenemos la cara de vinagre como dice la expresión del papa Francisco: «Hacer lío en las redes y en la vida».

¡Los católicos somos alegres! Me cambio el color de mi cabello porque me gusta expresar mi alegría de ese modo y mostrar que soy única y diferente, siempre son pureza de intención.

