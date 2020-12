Salud mental: ¿La medicación cambia la personalidad?

¿Voy a dejar de ser yo si tomo un antidepresivo? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los fármacos relacionados con la salud mental?

Cuando alguien tiene un problema relacionado con la salud mental, la noticia de que uno necesita medicación no es fácil de digerir. El temor a que su personalidad pueda cambiar hace que esta decisión sea difícil de aceptar. Es el primer comprimido, el más difícil de ingerir.

Aceptar que uno necesita ayuda ya es un paso. Pero aceptar que además necesita tomar medicación supone un paso más importante.

Una pregunta que me suelen formular los pacientes es acerca de los efectos secundarios del tratamiento, o si les “va a cambiar la personalidad”. Son preguntas totalmente justificadas, ya que los psicofármacos, al actuar sobre mecanismos biológicos sobre los que se asienta nuestra psique, lógicamente pueden producir cambios que en ocasiones no sean deseados.

Efectos de la medicación

Dependiendo de la familia de fármacos que exploremos, los efectos varían; así como también depende en gran manera del propio paciente, de su respuesta a la recepción de los fármacos y de su situación personal concreta.

En lo que respecta a los antidepresivos y ansiolíticos, lo que suele verse aumentado es la tolerancia al sufrimiento. Esto, dependiendo de la persona, puede ser algo bueno y necesario, o puede ser algo desadaptativo. Es decir, este aumento de la tolerancia al sufrimiento en ocasiones da paso a un “me da todo igual” o a una desinhibición que puede ser disfuncional. Así, la persona puede pasar a descuidar las esferas personal, social y de autocuidado. Por todo ello, es algo que se tiene que vigilar muy bien, por parte del paciente y por parte del profesional que prescribe la medicación.

Una ayuda regulable

Normalmente el tratamiento supone una ayuda, pero existen muchas variables que pueden modificar el efecto final del tratamiento, como circunstancias personales, adicciones, trastornos subyacentes de personalidad.

En caso de que estos efectos se den, siempre se ha de consultar al profesional que lleva el seguimiento, y hay que tener en cuenta que son efectos reversibles y regulables.

Cuando una persona está sometida a una cantidad excesiva de sufrimiento que supera su flexibilidad mental y emocional, puede precisar de esta ayuda para mejorar temporalmente la tolerancia al estrés y al sufrimiento.

No somos solo química

La medicación es una ayuda.No suple ni sana la voluntad de la persona. No motiva directamente a la persona. Si es posible, es muy recomendable abordar el problema inicialmente solo con psicoterapia. Si después de un tiempo prudencial se considera necesario, se puede valorar la posibilidad de tratamiento farmacológico. ⠀

Si aumentamos la serotonina, la dopamina, la noradrenalina del paciente, pero no tratamos el problema o circunstancia que ha propiciado el cuadro, la mejoría será parcial y mal dirigida.⠀

El paciente se encontrará mejor quizás, pero no habrá mejorado su higiene vital, no habrá ordenado sus hábitos, no estará luchando por una mejor calidad y cantidad de sueño.

Y si tiene una adicción, la percepción de peligro puede disminuir con el tratamiento y suponer un problema.

Soy partidario de la psicoterapia como tratamiento inicial, y en caso de que se precise medicación, siempre con psicoterapia adjunta.

Igualmente que a un paciente cristiano, se le recomienda que aproveche el apoyo que supone la oración y la relación con Dios, el tratamiento no puede ser solo químico, sino basado en la persona, teniendo en cuenta todas nuestras dimensiones. Y es que no somos solo química o biología.

El doctor Pablo Tudela es médico psiquiatra en activo, actualmente en el Hospital San Francesc de Borja, en Gandía. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, con especialización en Psiquiatría, y diplomado en Enfermería. Ha publicado trabajos sobre psicosis y sobre Alzheimer. Puedes también seguirlo a través de Instagram.

