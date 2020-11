‘El Principito’ vive en Roma, se llama Sirio Persichetti, tiene tetraplejia espástica, una forma de parálisis cerebral que afecta sus movimientos. En el ciberespacio es un influencer quecon sus travesuras diarias le gana terreno a la ‘cultura del descarte’.

“No se ve bien sino es con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” El Principito.

El zorro dice al Principito esta frase. Se trata de una reflexión sobre aquellas cosas que, a veces, no somos capaces de ver, pues las observamos con una mirada superficial, sin el corazón. No siempre lo más importante es lo evidente. Ir más allá de las apariencias.

Así, el pequeño príncipe italiano de esta historia tiene siete años, no puede hablar ni alimentarse, pero su discapacidad no le impide salir de su pequeño asteroide para romper la brecha de la discriminación y de la exclusión a través de Internet.

Sirio es un héroe de lentes azules, que se alimenta de leche al plutonio antes de ir a la escuela. Su boca está abierta, asombrado del mundo que no entiende que un niño sabe decir más cosas, aún cuando no pueda decir vocablos correctamente o tragar.

“El amor es lo que nos ha tenido en vida”, afirma la mamá de Sirio, Valentina, 38 años, como el piloto del ‘Principito’ no esconde la realidad. Por el contrario, ella muestra la condición de un niño con traqueotomía que le cuelgan las babas y los mocos.

@tetrabondi

Un niño de 6 meses muriendo en medio del Mediterráneo no parece despertar nuestra indignación. Comprendí el significado de la vida mientras luchaba contra la muerte: no tiene color de piel, la vida no tiene barreras, ni fronteras, ni pasaportes. Cuando tenía 6 meses, tenía estos ojos como aquí, ¿ustedes no? . Posts de Tetrabondi

La soledad en el asteroide

“Se les llama ‘ángeles’ a estos niños y el problema parece resuelto y no es así, pero diciendo esto las personas se lavan las manos y las consciencias: ‘no es tu problema’. Porque piensan que igualmente detrás hay una madre que ama al niño, mientras la cuestión es de todos”, afirma Valentina

En la historia de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito pide al aviador que le pinte un cordero (símbolo de sacrificio y entrega), al final se lo pinta dentro de una caja (significa la fuerza de laimaginación). Valentina pinta una caja para imaginar un mundo menos solitario para los niños discapacitados.

Sirio se alimenta con nutrición líquida a través de un tubo en su estómago y se le ha practicado una traqueotomía para ayudarle a respirar.

“Jamás me imagine ver a Sirio de pie. Yo no me esperaba algún milagro. He tenido los pies en la tierra. La fuerza que él tiene por vivir es extraordinaria. Si hay algo trascendente es que Sirio se aferra a la vida colorada, juguetona, deseosa de ser”.

Por otro lado, hay padres confinados porque no pueden ir a trabajar por cuidar a sus hijos enfermos, familias encerradas en el cristal de sus viviendas que alzan su voz sin que nadie oiga su grito de desesperación y soledad.