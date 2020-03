¿Ver la Misa por televisión cuenta?

Muchos adultos mayores –como Louise Rutherford, residente de Lansdale, Pennsylvania (Estados Unidos)—de larga vida en la fe católica, al fin de sus años se tienen que “contentar” con ver la Misa a través de la televisión.

También en algunos contextos, como el actual condicionado por el coronavirus, muchas personas se plantean seguir la eucaristía a través de una pantalla.

A veces surgen las dudas sobre la validez o no de ese acto, como la propia Louise le expone al padre Charles Pope, párroco de San Cipriano, quien escribe para la arquidiócesis de Washington y responde preguntas de muy diversa índole de los católicos estadounidenses a través de su blog: blog.adw.org:

Tengo 87 años, vivo en una comunidad de retirados y ya no puedo conducir. Voy a la Misa que se ofrece en este lugar una vez al mes, y recibo la sagrada comunión semanalmente, cuando vienen a dárnosla los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Veo la Misa por televisión. Pero alguien me dijo que no cumplía con mi obligación de asistir a Misa viéndola por televisión. También me dijo que no me contaba. ¿Es eso cierto?