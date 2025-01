Pasó 23 años preso pero nunca se arrepintió de ser misionero

"Tenía que ser fuerte. Me levantaba a las cuatro y media de la mañana para correr ocho kilómetros alrededor del lago del seminario, o nadaba en noviembre, cuando el lago estaba casi congelado. Todavía no podía soportar la idea de que alguien pudiera hacer algo que yo no podía, así que un año, en Cuaresma, solo comí pan y agua durante cuarenta días -otro año no comí carne en absoluto durante todo un año- solo para ver si podía hacerlo".