Diez buenas bromas y frases del Papa Francisco

En su última autobiografía, Esperanza (Albin Michel), el Papa Francisco dice que "Dios sonríe" y que un cristiano triste "es siempre un cristiano triste".

He aquí una pequeña selección de las buenas frases y bromas que el Papa Francisco ha dicho desde su acceso al trono de San Pedro en 2013 y que comparte en su autobiografía.

En el avión que le llevará a Eslovaquia en 2021, el Papa Francisco saluda a los periodistas que le acompañan. Se da cuenta de que no está la periodista más veterana, la mexicana Valentina Alazraki, pero se alegra al ver que está presente otro periodista experimentado, Philip Pullella, corresponsal de Reuters desde hace muchos años. Lo busca entre las filas de asientos del avión. "Ah, ahí está, ya veo la pista", exclama señalando al calvo periodista estadounidense.

Al final de cada catequesis, el Papa Francisco nunca olvida concluir con esta petición: "No se olviden de rezar por mí". Pero a menudo, para terminar con humor, el Papa -que sabe que tiene detractores- mira a sus anfitriones y les dice: "¡Rezad por mí! No contra mí!"

En su última autobiografía, Esperanza (Albin Michel), el Papa cuenta un chiste que le contó el ex arzobispo de Canterbury Justin Welby: "¿Sabes cuál es la diferencia entre un liturgista y un terrorista? Con un terrorista se puede negociar…"

En esta autobiografía, Francisco cuenta la historia de un jesuita un poco vanidoso que tuvo un problema de corazón y tuvo que ser ingresado en el hospital. "Antes de entrar en el quirófano, preguntó a Dios: 'Señor, ¿ha llegado mi hora?' 'No, vivirás al menos otros cuarenta años', le respondió Dios. En cuanto se recuperó, aprovechó para implantarse pelo, hacerse un lifting, una liposucción, quitarse los párpados y los dientes… En resumen, era un hombre nuevo. Pero nada más salir del hospital, fue atropellado por un coche y murió. Cuando acudió a Dios, protestó: '¡Señor, me dijiste que viviría otros cuarenta años!' Y Dios le dijo: 'Uy, perdona, no te había reconocido…'".