“Fue un milagro”: joven sobrevive a un atropellamiento en marcha provida

“Yo seguí bailando, brincando y cantando hasta que llegó una camioneta. Se empezó a quitar la gente, escuché un grito, y en lo que me voltee para atrás, me pegó la camioneta. Perdí la conciencia, me desmayé. El golpe no lo sentí porque a mí la camioneta no me sacó volando, a mí me tiró y aplastó. Cuando abrí los ojos, ya estaba abajo de la camioneta, y me pregunté, ¿qué pasó?”