La oración mental puede ser más poderosa que las de fórmula

"Si, mientras rezas las oraciones vocales, tu corazón se siente atraído por la oración mental, no te resistas a ella, sino deja tranquilamente que tu mente caiga en ese canal, sin preocuparte porque no hayas terminado tus oraciones vocales señaladas. La oración mental que has sustituido por ellas es más aceptable a Dios, y más provechosa a tu alma".