Conoce al médico que salva a madres y bebés en África

Un viaje en misión médica inspiró a este doctor de Montana para dedicarse a salvar las vidas de madres y bebés necesitados

Cuando el Dr. George Mulcaire-Jones y su esposa Mary viajaron a Camerún en misión médica en 1989, sus vidas cambiaron para siempre.

Presenciar la muerte de una madre durante el parto a causa de una preeclampsia no tratada atormentó al médico. Lo recuerda en una entrevista con Aleteia:

Justo después de medianoche, me llamaron a la sala de partos para evaluar a una mujer embarazada que había sido traída de un pueblo lejano tras múltiples convulsiones. No respondía al dolor ni al tacto. Su tensión arterial era de 190 sobre 118, tenía la cara y las piernas hinchadas y su abdomen de embarazada estaba mudo. Tenía muerte cerebral por toxemia no reconocida ni tratada. El bebé que llevaba en su vientre también estaba muerto. En ese momento no se podía hacer absolutamente nada. Observamos en silencio. Las enfermeras camerunesas le limpiaban periódicamente la frente. Su respiración se volvió más irregular y al cabo de dos horas expiró, y empezaron los lamentos de su familia.