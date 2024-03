6 consejos para hacer equipo en el matrimonio diariamente

En el matrimonio hacen equipo: el hombre, la mujer y Dios, al centro de todo. De esta forma, llegar al Cielo se vuelve la meta

Para formar un matrimonio inquebrantable, con una verdadera dinámica de equipo, se requiere -primero que nada- comprender el gran misterio de amor que hay en este precioso sacramento; es decir, vivir sabiendo que ahora son uno mismo, como lo dice la Biblia: «Los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido». (Mrc 10, 8-9)

Matrimonio: sacramento de unión verdadera

Aleteia entrevistó a la familiológa Lupita Ramírez, quien explicó que, según el canon 1055 de la Iglesia Católica, la unión entre hombre y mujer fue «elevada por Cristo a la dignidad de sacramento».