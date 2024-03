El rosario la ayudó en el camino hacia la recuperación del cáncer

"El toque físico de las cuentas en el rosario me calmó y me centró para estar realmente presente en el momento", compartió Tammy, esposa del famoso doctor en psicología, Jordan Peterson

Tammy Peterson, esposa de Jordan Peterson, enfermó gravemente hace cinco años. En una entrevista reciente, contó cómo descubrió el Rosario y cómo le ayudó a recuperarse milagrosamente.

Un diagnóstico por la espalda de cáncer de riñón

En 2019, cuando Jordan Peterson también se encontraba en medio de una grave crisis de salud -tras ser tratado por su adicción a las benzodiacepinas y sufrir un colapso al que no sabía si sobreviviría- a su mujer Tammy le diagnosticaron cáncer de riñón.

Su cáncer era extremadamente raro, pero también extremadamente peligroso. Los médicos les dijeron que era un cáncer tan agresivo e insidioso que a la mayoría de las personas solo se les diagnostica cuando ya han muerto.

«Cuando le conté a mi hijo mi diagnóstico, vi una tristeza tan profunda en sus ojos que me conmoví muchísimo. En ese momento me di cuenta de que era digna de sobrevivir, o al menos de luchar por mi vida. Hasta que me enfrenté a mi hijo, ni siquiera me cuestioné mi diagnóstico, solo estaba en estado de shock. Pero después me tranquilicé y le dije a mi hijo: ‘Un médico es un ser humano y, como tal, tiene su propia opinión. Tal vez tenga razón, tal vez se equivoque. Pero solo Dios lo sabe y solo Dios puede decidir cuándo moriré'».