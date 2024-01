Por intercesión de Juan Pablo II, un hombre se curó de cáncer

Impresionado por primera vez por el Papa Juan Pablo II en 1980, recurrió a su intercesión cuando su hijo se estaba muriendo de linfoma, y sus plegarias fueron escuchadas

Fernando Pedro Nieto Giménez es el provincial de la Provincia Española de la Orden de Caballeros de San Juan Pablo II. Cuando su querido hijo enfermó de un cáncer agresivo, se aterrorizó. Fue a la capilla del hospital de al lado y rezó por intercesión del Papa polaco para que se produjera un milagro. Y el milagro se produjo…

Su relación con Juan Pablo II comenzó en 1980, cuando era joven. Participaba activamente en la comunidad de la parroquia del Sagrado Corazón de Albacete (España). Conocer al Santo Padre se convirtió en una experiencia que profundizó su vida espiritual y su relación con Dios.

«El testimonio de su vida me fascinó tanto que cuando la parroquia planeó un viaje a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud, en los primeros días de noviembre de 1982, acepté sin dudarlo coorganizar la peregrinación», nos cuenta Giménez en una entrevista.

Años más tarde, Giménez formó una familia y esperaba con impaciencia el nacimiento de su hijo.

Un día, su mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Su hijo de 20 años, llamado Fernando en honor a su padre, fue trasladado urgentemente al hospital. Los médicos diagnosticaron al joven un linfoma en tercera fase y le dieron pocas probabilidades de sobrevivir.

Luchar por la vida de su hijo

Al conocer el diagnóstico, Giménez se aterrorizó. Fue a la capilla del hospital, situada al lado, para pedir a Dios que le salvara.

«En la capilla solo había una estampita: una imagen de Juan Pablo II. Yo le había agradecido muchas veces su intercesión en diversos asuntos, así que pensé: ‘¿Por qué no voy a pedirle al Santo Padre un milagro de curación para nuestro hijo?»

Cuando el hombre salió de la capilla, se llevó consigo la estampita. Él y su mujer rezaban día tras día por la salud de su hijo. Sin embargo, el milagro por el que rezaban no parecía producirse. El estado del joven de 20 años no dejaba de empeorar. Sus padres movieron cielo y tierra para ayudar a su hijo enfermo.

«El médico que trató a nuestro hijo programó 16 sesiones de quimioterapia. Nos dijo que a mitad del tratamiento le haría algunas pruebas de seguimiento para comprobar la eficacia de la terapia. Nos explicó que tal vez habría que cambiar la medicación porque la que estaban utilizando podría no ser eficaz», recuerda Giménez.

Oración en la capilla del hospital

Antes de que su hijo empezara la quimioterapia, Giménez y su mujer, junto con otras familias de la parroquia, fueron en peregrinación a Lourdes. Pidieron a la Virgen María la gracia de la salud para su hijo. Ocho meses después, Giménez recibió una llamada telefónica en la que le informaban que una clínica privada de Madrid le proporcionaría un tratamiento experimental para el que el joven de 20 años, tras una serie de pruebas especializadas, podría reunir los requisitos.

«Si quieres, ven», le dijeron por teléfono.

Los médicos le hicieron pruebas detalladas. Tuvieron que esperar varias horas para conocer los resultados. En Madrid, Giménez acudió de nuevo a la capilla del hospital.

«Ya no rezaba por su curación, sino para que pudiera asumir su fallecimiento», cuenta Giménez. Ya se le estaba acabando la esperanza de que la trágica situación pudiera cambiar y de que su hijo superara su enfermedad terminal.

Un milagro por intercesión de Juan Pablo II

Giménez pasó toda la noche en oración. Por la mañana fue a ver a los médicos. Le dijeron que su hijo estaba sano. No había rastro del cáncer.

«Su cuerpo está limpio. Es como si el cáncer nunca hubiera existido. No sabemos qué ha pasado, pero ha desaparecido», le explicaron en el hospital.

Fernando no podía creer lo que había pasado.

«¿Qué quieren decir? ¿Ha remitido el cáncer?», preguntó.

Desde el punto de vista médico, no había explicación. Giménez no dudaba de que la curación del joven de 20 años era el resultado de la oración por intercesión de Juan Pablo II. Se lo cuenta a Aleteia:

«El médico nos dio un informe por escrito y emprendimos el camino de vuelta a casa. Hicimos todo el viaje en coche prácticamente en silencio, llorando y dando gracias a Dios. Fue un gran martes de 2009. Tras llegar a nuestra ciudad, fuimos directamente a la parroquia, y ante el Santísimo Sacramento dimos gracias una vez más. Pocos días después tuvimos una consulta en el servicio de hematología del Hospital Universitario de Albacete con el médico encargado del caso de nuestro hijo. No podía creer lo que veía en el informe. El resultado era el mismo que antes. Nos pidieron que no interrumpiéramos el tratamiento y que lo siguiéramos hasta el final. Todos los días rezaba delante de la foto de Juan Pablo II que me llevé de la capilla del hospital».