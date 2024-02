Así puedes llevar el mensaje cristiano a quien no lo conoce

7 claves sencillas para dar el mensaje de Cristo mostradas en el encuentro de laicos sobre el primer anuncio celebrado en Madrid del 16 al 18 de febrero de 2024





¿Cómo puedo llevar el mensaje de Jesús a una persona que no lo conoce? El Encuentro de laicos sobre el primer anuncio celebrado en Madrid del 16 al 18 de febrero de 2024 ofreció 7 claves:

La condición primordial para poder anunciar a Jesucristo es, en primer lugar, tener experiencia de Él

El anuncio ha de ser personal, con obras y palabras, pero siempre desde la cercanía, la amistad y el testimonio de vida en lo cotidiano

El primer anuncio empieza en el día a día: en la familia, con los compañeros de trabajo, los vecinos…

Al darse ese encuentro personal, nosotros mismos volvemos a descubrir a Cristo y a disfrutar de su amor salvador

El anuncio parte de una comunidad, no de un «llanero solitario». Quien recibe el mensaje es invitado a incorporarse a la comunidad y eso requiere un primer acompañamiento

Es necesaria la formación que nos capacite para el anuncio. También la escucha, la alegría, acogida, esperanza, valentía, gratuidad y humildad

Impiden un verdadero anuncio la impaciencia, el proselitismo, la búsqueda de protagonismo, los prejuicios, la confrontación y el descarte

El primer anuncio es un encuentro

Los 700 asistentes al congreso sobre el primer anuncio constataron que presentar a alguien el mensaje cristiano nace del encuentro gozoso con Jesús, que nos abre al hermano para compartir ese tesoro.

«Hemos redescubierto que el primer anuncio no es una tarea, no es una obligación, no es una acción», señala un comunicado.

Y completa: «A través del primer anuncio vamos a un encuentro con alguien que nos espera; alguien con minúscula y Alguien con mayúscula».

«En el primer anuncio nos jugamos nuestra santidad personal, la llamada personal que nos hace Cristo desde las personas con las que compartimos vida, trabajo, compromiso, familia, barrio…», añade

Y advierte que «este anuncio de Jesús muerto y resucitado solo será creíble en la medida en que nuestras comunidades salgan a las periferias existenciales y materiales, al encuentro de nuestro hermano que sufre».

Testimonio, amistad

En la inauguración del congreso, el nuncio del Papa en España destacó la importancia del testimonio personal en el anuncio del Evangelio.

Y el presidente de la conferencia episcopal española, el cardenal Juan José Omella dijo que el primer anuncio incluye pensar que el otro es «amado de Dios en el Señor Jesús», y decírselo -«tú también eres amado»- y portarse con él de manera que pueda sentir y descubrir que hay en él o ella algo de salvado».

El encuentro sobre el primer anuncio da continuidad al Congreso de laicos «Pueblo de Dios en salida», celebrado en febrero de 2020, y recoge a la vez las aportaciones del proceso sinodal en España.