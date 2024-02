José Sánchez del Río: nadie es santo por sí solo

San José Sánchez del Río, en sus palabras, se ganó el Cielo fácilmente. Murió mártir el 10 de febrero de 1928 y hasta el último momento de su vida mantuvo la convicción de que existía el Cielo. Aleteia entrevistó al matrimonio que ha llevado la historia de este santo por diferentes partes del mundo para conocer más sobre su testimonio

1926. Balas, muertes y persecuciones a caballo. La restricción a las libertades de credo y de consciencia que impuso el gobierno en México hizo que los fieles salieran en defensa de la fe. Al sonido de esta guerra se unió la voz de un joven de casi 15 años que caminaba hacia su tumba gritando «Viva Cristo Rey». Negándose a apostatar, Joselito murió mártir en la guerra cristera que sacudió a México entre 1926 y 1929, y que causó aproximadamente 250 mil pérdidas humanas.

Los datos que historiadores y biografías recogen señalan que su infancia fue la de un niño normal. Iba a la escuela y tenía facilidad para hacer amigos y para el tiro con arco. Su familia, de Sahuayo Michoacán, era piadosa y activa en su parroquia.

La fe de los padres fue la base de su santidad

Los valores cristianos y la fe los aprendió en casa. Su madre era estricta y muy seria en todo lo que se refería a la transmisión de la fe. Como comenta para Aleteia Antonio Peláez, autor del libro Mirando al Cielo y escritor y director de la película con el mismo nombre (ambas obras biográficas de san José Sánchez del Río) «detrás de un santo siempre hay una familia; no se llega únicamente por sí solo. Esa devoción, ese acercamiento a Dios, venía de su familia»

Laura Peláez, productora de Mirando al Cielo, asegura que «el desprendimiento y la fe de los papás fue la base para que José llegara a ser santo». Por ello, los padres dieron su bendición a sus hijos que habían decidido unirse a los cristeros. José, al igual que sus hermanos, quería defender sus creencias pero sus padres se lo negaron por su corta edad. Ante la insistencia del santo y su convicción de que «nunca había sido tan fácil ganarse el Cielo», sus padres no tuvieron otra alternativa y Joselito se retiró de casa con la bendición de sus papás.

Antonio resalta cómo este ejemplo nos habla, en la época actual, sobre las vocaciones de vida religiosa y sacerdocio en los jóvenes. «Son decisiones muy importantes, tomadas en momentos de intimidad con Dios, en la oración; muchas veces como padres no entendemos ese sentir y ese llamado que los hijos pueden tener para ir a una vocación sacerdotal o una vida religiosa y creo que es muy importante apoyarlos».

Añade que el beneficio de apoyar el llamado vocacional de un hijo es para toda la Iglesia, pero para la familia, los frutos son inmensos. Por ello, la vida de san José Sánchez del Río nos enseña que «es importante siempre apoyar el llamado de Dios a los hijos».

“Resígnate a la voluntad de Dios, yo muero muy contento”

Public domain, via Wikimedia Commons

Teniendo la aprobación de sus padres, José aún tenía que convencer al jefe de los cristeros, quien también se negó a su solicitud en primera instancia; pero José no se detuvo, insistió y se ofreció como asistente. En el campamento, Joselito motivaba el rezo diario del rosario y alegraba al resto de sus compañeros, quienes lo apodaron Tarcisio.

El 6 de febrero de 1928 fue tomado preso por las tropas del gobierno después de que, en combate, cedió su caballo a su general para salvarle la vida. Desde la cárcel, antes de su muerte, escribió a su mamá:

«Fui hecho prisionero en combate este día, creo en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa mamá. Resígnate a la voluntad de Dios, yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de Nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica; antes diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico y tú has la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba».