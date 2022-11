Elizabeth Tabish de The Chosen habla desde el corazón sobre interpretar a María Magdalena

La actriz también da algunos consejos a los fans del programa antes de ver la temporada 3

La temporada 3 de The Chosen (Inside The Chosen) llegó a más de 2000 cines en todo el país el 18 de noviembre y estará disponible muy pronto en todo el mundo. El exitoso programa financiado por el público es un drama histórico creado, dirigido y coescrito por Dallas Jenkins sobre la vida y el ministerio de Jesucristo.

Entre los personajes más conocidos de la serie se encuentra una de las amigas y seguidoras más cercanas de Jesús, María Magdalena, interpretada en la serie por Elizabeth Tabish.

Ha producido y dirigido varios cortometrajes galardonados que se centran en los arquetipos femeninos y exploran una variedad de estéticas vintage. Es co-creadora y directora de arte del Arthouse Film Festival.

Tabish habló con Aleteia sobre cómo ha sido asumir el papel icónico de María Magdalena y qué pueden esperar los espectadores de la temporada 3.

– Zoe Romanowsky: Cuando comenzaste a interpretar a Mary Magdalene, ¿te pareció intimidante?

Elizabeth Tabish: Sí, especialmente por la forma en que escribieron el primer episodio de la temporada 1. Fue desalentador interpretar la parte de «Lilith» de ella. Fue un desafío, pero también mi mayor temor… lo que ella atraviesa. Me pareció realmente irónico que este fuera mi miedo y que tuviera que interpretarlo, pero también estaba realmente conectado con la desesperación por la que estaba pasando, así que fue sorprendentemente fácil involucrarse.

Creo que en el transcurso de estas tres temporadas he tenido estos pequeños momentos en los que también estoy intimidada por su papel en la historia, la importancia de quién es ella para Jesús… y solo quieres hacerlo bien, por el bien de ella y para los fans.

A veces me desvío demasiado hacia la interpretación santa, muy alejada y perfecta de ella, que no es ella. Ella es humana y fácilmente identificable: cada vez que voy demasiado lejos en esa dirección, recuerdo que solo necesito poner mi corazón en esto. Necesito confiar en los guionistas, confiar en Dios en esto, y simplemente mantener mi corazón abierto para ello, en lugar de tratar de hacerlo perfecto o tratar de hacerlo de una manera perfecta. Creo que la belleza de su personaje es que no es perfecta y hay gracia en eso.

– Al interpretarla hasta ahora, ¿qué te ha enseñado?

Hay una escena en el Episodio 6, Temporada 2, donde ha regresado a algunos de sus viejos vicios por miedo y siendo provocada varias veces, y regresa al campamento y se disculpa con Jesús y dice: No puedo vivir. Hasta en esto, no puedo pagarte… esencialmente soy indigna de todo esto. Y él le responde: «No tienes que ser perfecta; Solo quiero tu corazón»

Dios solo quiere nuestros corazones, y todo llegará a su tiempo. Y él dice ¿De verdad pensaste que nunca volverías a pecar, sabes? Hay tanta gracia de Dios y misericordia en su personaje, en su historia, que me brinda la misma gracia y misericordia. Me recuerda que todo esto es un proceso de crecimiento y de llegar a ser un ser humano mejor y más amable. También está influyendo en mi propia vida, en mi propio crecimiento.

– Sí, parece inevitable que esto te cambie y tenga un efecto profundo en tu propia vida espiritual y en tu vida personal…

Sí, he sido tan cínica acerca de la religión durante tanto tiempo. Toda esta experiencia está siendo muy personal, casi extraña. Hay momentos en los que me siento vista por Dios. Entiéndanme, al crecer en algunas de las enseñanzas en ciertas iglesias, siempre me sentí observada por Dios. Pero ahora es cuando realmente me doy cuenta de que Dios nos ve, ve a través de todo nuestro dolor, de toda nuestra resistencia, de todos nuestros problemas de personalidad y ve nuestros corazones. Creo que hay paz cuando se comprende eso y se siente eso.

– ¿Cómo crees que María Magdalena y los demás personajes femeninos principales de «The Chosen» pueden inspirar a las mujeres en particular?

Jesús tiene mucho respeto por las mujeres y las pone en el mismo campo de juego que los hombres. Tiene tanto amor, respeto y compasión por todos, y hay una gran variedad de tipos de mujeres [en el programa]: madres, hijas, esposas, ex adictas, empresarias… Creo que cualquier mujer que vea el programa podrá relacionarse con cada una de nosotras.

También se trata de ver cómo las personalidades muy específicas y muy diferentes de todos pueden usarse para ayudar a que su ministerio crezca, para ayudar a cuidar a las personas, para extender la compasión y el amor entre nosotros y hacia los demás, y creo que por muy diferentes que seamos todos, la misión es la misma juntos. Lo más hermoso es seguir a Jesús. y cuidar a las personas.

– Sin revelar demasiado sobre la nueva temporada, ¿tienes escenas o momentos favoritos que realmente te llamaron la atención cuando los filmaste?

Sí. En la temporada 3, María tiene conversaciones uno a uno con diferentes personajes y hay tres que realmente destacan para mí… Una es con Eden y Salome, es breve pero realmente significativo. Y hay otra escena hermosa con Mateo donde hablan sobre los misterios de todo esto y es una escena muy dulce y pacífica. ¡No sé si esto es hacer spoiler!

Pero creo que la escena de la que estoy más orgulloso es una escena con Tamar. María y Tamar se han malentendido durante algunos episodios y accidentalmente se han hecho daño. Es genial para mostrar cómo la tensión puede acumularse y crecer a partir de errores y malentendidos.

Finalmente se enfrentan y por eso finalmente pueden entenderse. Es una hermosa escena muy larga, muy emotiva, con altibajos, y muestra lo necesario que es comunicarse y ser abierto, honesto y vulnerable el uno con el otro. Después de todo lo dicho y hecho, son más fuertes juntos y pueden resolver más problemas con mejores soluciones. Era una escena maravillosamente escrita que me emocionaba mucho.

– ¿Cómo crees que interpretar a María Magdalena te afectará profesionalmente como actriz?

Ha sido lo más satisfactorio artísticamente que he hecho. Estoy muy orgullosa y muy agradecida por ello. Significa mucho para mí. Miro hacia atrás en algunos de mis primeros papeles de actuación y mi estilo de actuación y me doy cuenta de que no creo que sea tan buena a menos que mi corazón esté realmente en ello y se sienta importante y significativo.

Me estoy dando cuenta de que en los últimos años me he vuelto realmente… no sé… realmente no quiero hacer mucho más (risas). He tenido audiciones para otras cosas y estoy como que no sé si realmente me importa esto. He encontrado esta cosa que me conmueve tanto que no sé cómo se comparará con cualquier otra actuación.

Me estoy enfocando en el programa, pero me ofrecieron papeles en otros dos proyectos. Lo bueno es que realmente están en línea con los tipos de roles que quiero seguir desempeñando. Durante este proceso, me di cuenta de que es muy importante para mí seguir representando a mujeres inteligentes que tengan algo de profundidad emocional, y que cuenten historias significativas, que afirmen la vida, esperanzadoras y transformadoras. Mientras se cuenten esas historias, estoy emocionada de continuar compartiendo esos roles e historias con el mundo.

Estoy muy agradecida con esta serie, por crear personajes femeninos realmente hermosos que no se cosifican. Eso es muy raro y creo que todos estamos agradecidos por ello.

– ¿Hay algo que pueda sorprender a los espectadores en la temporada 3?

No creo que se sorprendan de lo emotivo y conmovedor que es. Creo que el público ahora espera eso después de ver las dos primeras temporadas. Pero lo que me sorprendió es que de alguna manera esto se está volviendo aún más conmovedor aún. Sólo puede decir: traigan sus pañuelos.