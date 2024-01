Estas son las 36 preguntas que te harán conocer a tu pareja

Conocer y seguir enamorando a nuestra pareja en el noviazgo y en el matrimonio es una tarea que se construye a diario

Tener una relación de noviazgo sana y un matrimonio feliz en una sociedad líquida parece casi imposible.

Para muchos es difícil mostrarse vulnerable ante el otro, no suelen confiar ni permitir que los demás lo conozcan todo sobre ellos. Sin embargo, la vulnerabilidad genera un vínculo de cercanía con el otro.

Un matrimonio de psicólogos, Arthur Aron y Eleonor Aron, encabezaron un estudio llamado «36 preguntas para enamorarse».

En este estudio se les pidió a los participantes que intercambiaran sus respuestas y, al finalizar, se vieran detenidamente a los ojos por cuatro minutos ininterrumpidos.

Fizkes – Shutterstock

Estas son las 36 preguntas que puedes hacerle a tu novio/a o esposo/a:

1. Suponiendo que pudiera elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién le gustaría invitar a cenar?

2.¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera?

3. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿ensayas alguna vez lo que vas a decir? ¿Por qué?

4. ¿Cómo sería un día «perfecto» para ti?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste para ti? ¿Y para alguien más?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años y conservar la mente o el cuerpo de una persona de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál elegirías?

7. ¿Tienes una corazonada secreta sobre cómo vas a morir?

8. Nombra tres cosas que tú y yo parecemos tener en común.

9. ¿Por qué te sientes más agradecido en tu vida?

10. Si pudieras cambiar algo sobre la forma en que te criaron, ¿qué sería?

11. Tómate cuatro minutos y cuéntame la historia de tu vida con el mayor detalle posible.

12. Si pudieras despertarte mañana habiendo adquirido alguna cualidad o habilidad, ¿cuál sería?

13. Si una bola de cristal pudiera decirte la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber?

14. ¿Hay algo que has soñado con hacer durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho?

15. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible?

19. Si supieras que en un año morirías repentinamente, ¿cambiarías algo en la forma en que vives ahora? ¿Por qué?

Olena Yakobchuk | Shutterstock

20. ¿Qué significa la amistad para ti?

21. ¿Qué papel juegan el amor y el afecto en tu vida?

22. ¿Crees compartir algo que consideres una característica positiva conmigo? ¿Podrías decir cinco?

23. ¿Qué tan unida y cariñosa es tu familia? ¿Sientes que tu infancia fue más feliz que la de la mayoría de las personas?

24. ¿Qué opinas de la relación con tu madre?

25. Haz tres declaraciones de «nosotros» que sean verdaderas. Por ejemplo, «Ambos estamos en esta habitación sintiendo …»

26. Completa esta oración: «Ojalá tuviera alguien con quien compartir…«

27. Si te convirtieras en un amigo cercano para mí, comparte lo que sería importante que supiera.

28. Dime lo que te gusta de mí; sé ​​muy honesto esta vez y di cosas que no le dirías a alguien que acabas de conocer.

29. Comparte conmigo un momento embarazoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste frente a otra persona? ¿Y solo/a?

31. Dime algo que ya te guste de mí.

32. ¿Qué, si es que hay algo, es demasiado serio para bromear?

33. Si murieras esta noche sin la oportunidad de comunicarte con nadie, ¿qué es lo que más lamentarías no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no les has dicho todavía?

34. Tu casa, que contiene todo lo que tienes, se incendia. Después de salvar a tus seres queridos y mascotas, tienes tiempo para hacer una última carrera de forma segura para salvar cualquier elemento. ¿Qué podría ser? ¿Por qué?

35. De todas las personas de tu familia, ¿la muerte de quién te parecería más inquietante? ¿Por qué?

36. Comparte un problema personal y pídeme un consejo sobre cómo podrías manejarlo. Además, tú deberás decir cómo parece sentirse con respecto al problema que ha elegido.