3 cosas que los novios deben saber para contraer matrimonio

La fase de preparación al matrimonio en la Iglesia católica incluye muchos detalles. Es una fecha tan especial que muchos novios sueñan con cada momento. Y en este proceso también pueden surgir muchas dudas sobre, por ejemplo, el papeleo necesario, la necesidad de un curso preparatorio, el lugar de la celebración.

El portal A12 ha publicado un artículo para ayudar a quienes están planeando su día del «sí, quiero» ante Dios. A continuación algunos puntos importantes para aclarar tus dudas.

1

¿ES POSIBLE CASARSE FUERA DE LA IGLESIA?



Muchos novios sueñan con casarse en la playa, en una granja o al aire libre. ¿Es esto posible para los católicos?

El citado artículo nos lo recuerda:

«La regla general es que no es posible para los católicos casarse fuera de los lugares sagrados. Hay para ello una importante razón espiritual: el matrimonio es un vínculo natural que, entre los cristianos (sean o no católicos), fue elevado a la dignidad de sacramento por Cristo el Señor. Dado el carácter también sagrado de este vínculo, es prudente, conveniente y oportuno que su constitución tenga lugar dentro de un recinto sagrado, para expresar más plenamente el carácter sagrado de tal institución».

Llegados a este punto, debemos recordar lo que dice el Código de Derecho Canónico:

«El matrimonio entre católicos o entre un católico y una persona no católica, pero bautizada, debe celebrarse en la iglesia parroquial; puede celebrarse en otra iglesia u oratorio con permiso del Ordinario o del párroco».

Código de Derecho Canónico, 1118

Gorodenkoff – Shutterstock

2

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA PARA UNA BODA POR LA IGLESIA?



Tal vez recuerdes a tu madre diciéndote que guardaras la partida de bautismo, porque la necesitarías cuando te casaras, ¿verdad? ¡Pues tenía razón!

Además de tu partida de bautismo, para realizar los trámites de una boda religiosa, los novios tienen que presentar también un comprobante de domicilio, documentos personales, certificados de primera comunión y confirmación y, cerca del gran día, un certificado de realización del curso de novios.

Los que hayan estado casados solo por lo civil con otra persona tienen que presentar el certificado de matrimonio del registro civil y el documento de divorcio. Después, el sacerdote tiene que pedir al obispo un permiso especial para celebrar la boda.

¿Qué ocurre si uno de los contrayentes no es católico o no ha sido bautizado? En estos casos, se necesitarán dos testigos para justificar que la persona es libre de casarse. Lo mismo ocurre con los que no encuentran su partida de bautismo.

3

¿TENGO QUE ENTREVISTARme con el SACERDOTE?



La Iglesia solicita una entrevista entre los novios y el sacerdote antes de la boda. Al principio, la conversación es individual. Es un momento único en el que los novios pueden abrir su corazón al sacerdote.

Después, el cura también habla con los novios juntos y les habla de la importancia del matrimonio. El párroco querrá saber si realmente tienen la libre voluntad de recibir el sacramento.

Cabe señalar que algunos documentos y detalles del proceso matrimonial pueden cambiar ligeramente de una parroquia a otra.