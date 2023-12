Prepara el corazón para Navidad con santa Teresa de Lisieux

La Navidad es una fiesta que nos llena de alegría y esperanza, pero también nos invita a la conversión y a la santidad. ¿Qué nos enseña Santa Teresita de Lisieux, la santa de la infancia espiritual, sobre el verdadero sentido de la Navidad?





Santa Teresita de Lisieux, también conocida como la pequeña flor del Carmelo, fue una religiosa carmelita descalza francesa que vivió a finales del siglo XIX. A pesar de su corta vida -murió a los 24 años- dejó un gran legado espiritual, plasmado en su autobiografía Historia de un alma y en sus cartas y poemas. Fue declarada santa en 1925 y proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por Juan Pablo II. Ella vivió la Navidad con una fe profunda y una ternura especial.

La misma santa nos cuenta que recibió una gracia de conversión en la Nochebuena de 1886, cuando tenía 13 años, que la hizo salir de la niñez y entrar en la madurez espiritual. Desde entonces, su amor a Jesús se hizo más fuerte y más ardiente, y quiso consagrarle toda su vida.

¿Qué consejos nos daría Santa Teresita para preparar nuestro corazón para la Navidad? Aquí te compartimos algunos, basados en sus propias palabras y experiencias:

El Adviento es un tiempo de espera y de preparación para la venida del Señor. Santa Teresita nos anima a vivirlo con esperanza y confianza, sabiendo que Dios nos ama y nos espera con los brazos abiertos. Ella nos dice:

«No tengas miedo de amar demasiado a Jesús, porque él te ama con locura. Él no viene a juzgarte, sino a salvarte. Él no viene a condenarte, sino a perdonarte. Él no viene a castigarte, sino a abrazarte. Él no viene a exigirte, sino a ofrecerte. Él no viene a dominarte, sino a servirte. Él no viene a esclavizarte, sino a liberarte. Él no viene a humillarte, sino a ensalzarte. Él no viene a apartarte, sino a acercarte. Él no viene a olvidarte, sino a recordarte. Él no viene a rechazarte, sino a aceptarte. Él no viene a odiarte, sino a amarte».