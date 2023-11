La Iglesia celebra el 22 de noviembre a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Aunque se sabe poco de su vida, Teresita sentía verdadera admiración por ella

Santa Cecilia está considerada una de las mayores mártires cristianas. Celebrada el 22 de noviembre, se le menciona en el canon de la plegaria eucarística y ha sido declarada patrona de los músicos por su canto, que se dice que siguió subiendo al cielo durante su tortura. Su valentía, la constancia de su fe y su gran pureza de cuerpo y de espíritu hacen de ella un ejemplo para todos los cristianos, especialmente para las jóvenes. Así lo comprendió muy bien otra gran santa, paradójicamente apodada «la pequeña Teresa».

De camino a Roma para obtener del Papa lo imposible – su entrada en el Carmelo a los 15 años – Teresa Martin descubrió la vida de esta joven noble romana que convirtió tanto a su marido pagano como a su cuñado. «¡Ah, qué viaje! Me ha enseñado más por mí misma que los largos años de estudio», escribió la pequeña Teresa en su diario La historia de un alma.

«He visto cosas hermosas, he contemplado las maravillas del arte y de la religión, y sobre todo he pisado el mismo suelo de los apóstoles, el suelo empapado de la sangre de los mártires, y mi alma se ha ensanchado al contacto con las cosas santas». Public domain

«Amor espiritual» a primera vista con Cecilia

Paseando por las calles de la Ciudad Eterna, entró en la basílica de Santa Cecilia del Trastevere, construida sobre los restos de la casa de Cecilia y Valeriano. Fue un «amor a primera vista» espiritual para la joven, que aún soñaba con recorrer los cuatro puntos cardinales para evangelizar y sufrir el martirio:

«Antes del viaje a Roma, no sentía ninguna devoción particular por esta santa, pero cuando visité la casa convertida en iglesia [la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere], el lugar de su martirio, y supe que había sido proclamada Reina de la Armonía, no por su hermosa voz o su talento para la música, sino en recuerdo del canto virginal que entonó a su Esposo celestial escondido en lo más profundo de su corazón, sentí por ella algo más que devoción: Se convirtió en mi santa favorita, mi confidente íntima».

Así dedicaba Teresa un poema entero a Cécile, escrito el 28 de abril de 1894. Se lo envió a su hermana Céline, que entonces celebraba su 25 cumpleaños mientras cuidaba de su padre enfermo, Louis Martin. He aquí un extracto:

Oh santa amada, contemplo arrobada

El luminoso surco que queda tras de ti

Creo oír aún tu dulce melodía,

Sí, tu canto celestial llega hasta mí.

Escucha la plegaria de mi alma desterrada

Déjame descansar en tu corazón virginal

Este lirio inmaculado que brilló en la tierra

Con un brillo maravilloso casi sin igual.

Paloma castísima, en tu paso por la vida

Nunca buscaste otro esposo que Jesús,

Habiendo escogido tu alma, Él la unió a él.

Encontrándola embalsamada con toda virtud.

Aún mortal, radiante de juventud

Aspiró tu perfume, blanca y celestial flor.

Para arrancarte, para ganar tu ternura,

Valeriano quiso darte todo su corazón.

(…)

Entonces Valeriano soñaba con el placer,

Cecilia, tu amor era todo lo que deseaba…

Encontró la felicidad en tu noble alianza

Le mostraste la vida que nunca debe terminar.

(…)

Cecilia, préstame tu dulce melodía

¡Quisiera convertir tantos corazones a Jesús!

Como tú, quisiera sacrificar mi vida

Quisiera darle mi sangre y mis lágrimas…

Hazme saborear en una orilla extranjera

El perfecto abandono, el dulce fruto del amor.

¡Oh mi santo amor! pronto, lejos de la tierra,

haz que vuele cerca de ti sin retorno…