5 cosas que diabéticos quieren que sepas sobre la diabetes

El 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes y, para crear mayor consciencia sobre la enfermedad, pedimos a personas diabéticas que compartieran a Aleteia algunas cosas sobre su enfermedad

Hablar de diabetes, es hablar de un estilo de vida que lleva consigo ciertos cuidados específicos que seguramente hemos escuchado pero, ¿qué dicen las personas con diabetes al respecto?

Como cada 14 de noviembre, conmemoramos el día mundial de la diabetes, y por ello, en Aleteia hemos querido darle voz a quienes la padecen para conocer algo más de la enfermedad desde su propia experiencia. Estos pacientes nos compartieron algunos de los aspectos sobre esta enfermedad crónica que se vuelve parte del día a día de quienes viven con ella.

La Federación Internacional de Diabetes ha comunicado que la proyección de la población de personas con diabetes en el año 2030 será de 643 millones; por lo que se busca concientizar en su cuidado y prevención; además, señala la diabetes puede aparecer por varios factores.

Aquí te presentamos algunas de las cosas que personas con diabetes quieren que sepas y que quizás nunca te dijeron o que no habías pensado sobre la enfermedad. Desde aspectos que les resultan un reto, hasta cuestiones médicas que no todos comprenden.

Todos estos detalles podrán convertirnos en una sociedad conscientizada que actúa en pro de los diabéticos, para impulsarlos a mantener su salud:

Restaurantes



“Es incómodo llegar a un restaurante y preguntar si hay comida para diabéticos. Dicen: «lo sentimos mucho, pero no tenemos». Sobre todo en los postres, ya que al final de cada comida los ofrecen, pero por lo general no tienen sin azúcar y me suelen decir: «hay churros, podemos prepararlos sin azúcar», pero lo que no saben es que la harina ya lleva azúcar».

«Estoy más que acostumbrada, sobre todo en cuidarme, al decir: no comeré esa rebanada de pastel porque me sube el azúcar, es una cuestión que aceptas y te quedas tranquila al llevar otra dieta distinta a todas las demás personas».

Yolanda López, 77 años, diabetes tipo 2.

En el trabajo o escuela



«La diabetes es enfermedad crónica degenerativa que a simple vista no se logra ver, creo que somos personas que logramos desarrollar hábitos y rutinas de vida que ayudan a establecer objetivos. Sin embargo, algunas de las veces nuestras actividades diarias como estudiar, trabajar, etc, pueden verse interrumpidas por cumplir con el tratamiento, cosas que algunos profesores o empleadores no entienden».

Sol, 23 años, diabetes tipo 1.

La noticia



Cuando me dijeron que tenía diabetes, en un principio fue para mí muy doloroso porque la noticia me la dieron exactamente el día de mi cumpleaños, así que ni pastel comí y me deprimí bastante. Sin embargo, entré al programa CADIMS, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes, fue ahí que apliqué cambios en mi vida y entendí que no tenía por qué morir de diabetes si me cuidaba. Así que aprendí a comer en pequeñas porciones, para evitar elevar mis niveles de azúcar».

Rosa De Haro, 57 años, diabetes tipo 2.

La disciplina



«Vivir con diabetes significa informarte y tener voluntad para hacer los cambios necesarios en tu vida, como dieta y medicamentos, para pasar de la perseverancia a la forma de vida sin perder de vista la fe. Ver a Dios como un compañero de viaje durante estos 37 años de enfermedad me ha facilitado darle sentido a todo lo que toca vivir (altas y bajas de azúcar y/o complicaciones de la misma condición). Sin Él no se puede entender ni aceptar, y por lo mismo, muchos abandonan ese esfuerzo por llevar una buena calidad de vida».

«Además de la fe, a mí me ha servido ver mis cuidados como un bien común, pues estoy consciente de que si yo estoy bien, también mi familia lo estará. En la medida en que cuide mi salud, podré estar con ellos durante más años».

Maru González, 57 años, diabetes tipo 1.

No todos los diabéticos la padecen por mala alimentación



«Yo tuve diabetes desde chiquito, por genética, y al principio nadie podía diagnosticarme pero, cuando por fin me dieron el diagnóstico, había personas que me juzgaban porque me decían que era porque comía muchos dulces o porque no me alimentaba bien».

Javier Velasco, 22 años, diabetes tipo 1.

Los prejuicios en la diabetes pueden llegar a incomodar al paciente o dar una mala atención médica.

Con esta información que pacientes con diabetes han querido expresar, busquemos prevenir y empatizar con quienes padecen algún tipo de diabetes, sobre todo en el trato y cuidado que les damos. Si tú convives con alguien que la padezca, ahora podrás prestar más atención a sus necesidades y acompañarlos en su tratamiento.