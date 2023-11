Soltería y cuatro de sus mitos más comunes

Todos estamos llamados a vivir en el amor, cada uno a través del llamado particular que Dios nos hace, pues, Él pone los deseos y anhelos en nuestro corazón, para que podamos descubrirlo y vivirlo plenamente

Todos estamos llamados a vivir en el amor, cada uno a través del llamado particular que Dios nos hace, pues, Él pone los deseos y anhelos en nuestro corazón, para que podamos descubrirlo y vivirlo plenamente.

Si te encuentras en la etapa de la soltería, tienes que saber que es un proceso de discernimiento y preparación, pues para ello debemos estar preparados y así llevar una vida ordenada, acorde al plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo que es necesario pasar por diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. De tal forma que conocer cada una de ellas, y aprovecharlas al máximo, es una gran oportunidad.

Una de esas etapas, en efecto, es la soltería, y aunque en ocasiones pueda costar trabajo entenderla, es la clave para crecer y prepararse a lo que Dios te ha llamado.

Te presentamos algunos de los mitos más comunes sobre la soltería:

1

Es una pérdida de tiempo



Seguro has escuchado frases como: «Se te va a ir el tren» o «tienes que salir con alguien ya», entre muchas otras cosas…

La soltería es un proceso en el cual disciernes tu llamado y vas alcanzando la claridad necesaria para conocer, en primera instancia, cuál es el llamado de Dios; y si el llamado es al matrimonio, con mayor razón podrás aprovechar el tiempo adecuado para ti y para saber qué es lo que buscas en una relación.

2

La soltería es motivo de frustración



La soltería no es motivo de tristeza, ni mucho menos de frustración; es, incluso, lo contrario, pues en la soltería hay felicidad y plenitud. Es muy injusto pensar que las personas que no se encuentran en una relación no pueden ser felices.

Al contrario, puedes aprovechar ese tiempo y ser paciente, dejando todo en manos de Dios. Quién mejor que Él para acomodarlo todo a su tiempo.

3

No hay compromiso



Hay quienes piensan que por el hecho de no tener una relación con alguien, no hay una responsabilidad o respeto por sí mismos, de tal manera que se cae en el libertinaje, sin esperar nada serio.

4

Es una etapa de soledad



Sin duda, este también es un gran mito, pues se llega a creer que si no tienes una pareja, estás solo; cuando lo cierto es que nunca estamos solos, siempre está en primer lugar Dios, guiando nuestros pasos, después nuestra familia, y posteriormente nuestros amigos que nos acompañan, guían y oran por nosotros.

Recuerda que lo más importante, es reconocerte amado y vivir cada etapa de tu vida plenamente, no te desesperes, Dios tiene un plan perfecto para ti y todo lo que viene de Dios, es bueno y llega en el tiempo perfecto.