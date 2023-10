La simbólica fecha en que se celebra a san Juan XXIII

Este 11 de octubre se cumplen 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II en 1962. La Iglesia conmemora a San Juan XXIII el mismo día: una coincidencia que no debe nada al azar

El 3 de junio de 1963 -un día después de Pentecostés-, el Papa Juan XXIII, que llevaba menos de cinco años sentado en la sede de San Pedro, falleció a la edad de 81 años. Un símbolo del que solo Dios tiene el secreto: quien tuvo tal reflexión sobre la Iglesia, de la que es fruto la constitución conciliar Lumen gentium, muere al día siguiente de la conmemoración del nacimiento del Cuerpo de Cristo por la donación del Espíritu Santo, mediante el don del Espíritu Santo en el Cenáculo.

Sin embargo, el Papa Juan, conocido tanto por su humor como por su buen carácter y su sentido pastoral, no es celebrado el 3 de junio en la liturgia. Al menos no en la Iglesia universal, que lo recuerda el 11 de octubre de cada año. Una excepción que no se debe para nada al azar.

¿Cómo se eligió la fecha de su conmemoración?

Normalmente, elegir la festividad de un santo es sencillo ya que elegimos su fecha de fallecimiento. De esta manera, la Iglesia manifiesta el significado de la canonización. Si el santo es santo, como proclama solemnemente el Santo Padre, es porque está en el cielo, viviendo para siempre de la Trinidad eterna. El día elegido es, por tanto, la fecha de su nacimiento a la vida divina, una llamada para los miembros de la Iglesia Peregrina que somos.

Sin embargo, algunos días no son propicios para celebrar un nuevo santo. Especialmente cuando ya hay un día festivo importante en el calendario. Este es el caso de Pablo VI, que murió el día de la Transfiguración, 6 de agosto. Por eso lo recordamos el 29 de mayo, aniversario de su ordenación sacerdotal. Juan XXIII murió en un momento en el que a menudo caían solemnidades que le habrían eclipsado: Pentecostés, Trinidad… aunque eran muchos los que querían rezarle.

El mismo motivo llevó también a celebrar a San Juan Pablo II no el 2 de abril, sino el 22 de octubre, inicio de su pontificado, en 1978.

El Concilio Vaticano II definió la fecha

Para el Papa Juan XXIII no se eligió ni la ordenación sacerdotal ni el inicio del pontificado, sino el día de apertura del Concilio Vaticano II . De hecho, fue el ex nuncio apostólico en Francia, elegido Papa a la edad de 76 años, quien lanzó este gran aggiornamento (actualización, mejoramiento), según sus propias palabras. Para su sucesor Francisco, que lo canonizó en 2014, fue la prueba de su “docilidad al Espíritu”. Un homenaje que ya le rindieron Juan Pablo II, que lo beatificó en 2000, y Benedicto XVI, que recordó la necesidad de rezarle para que la Iglesia no deje de convertirse: