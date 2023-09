10 maneras de decir que no sin quedar mal

Cuando se trata de decir que no, por lo general sufrimos; sobre todo si son amigos nuestros, pues no queremos quedar mal

Todos nos hemos encontrado en la situación de querer negarnos a hacer algo pero no sabemos cómo decirlo; saber decir que no es un arte y es uno de los rasgos que caracterizan a las personas asertivas. Esto les permite liberarse de situaciones innecesarias o incómodas con mayor facilidad.

Parece difícil de creer que una palabra tan corta como “NO” sea tan complicada de pronunciar.

Aprender a decir no requiere de una practica constante, que se nos complica porque que quien te pide un favor espera algo de ti y no siempre estamos dispuestos a «defraudar» a los demás. El problema es que a mediano o largo plazo nos haremos menos hábiles en los conflictos, por lo tanto sentiremos más miedo o ansiedad a la hora de discutir y es probable que nuestro estado de animo decaiga.

Aunque a veces sea más fácil decir que sí, a la larga esto generará que nos sintamos mal con nosotros mismos, por no saber defender nuestra postura y terminar haciendo cosas que no deseamos hacer.

Te compartimos algunas frases que la psicóloga en terapia conductual Marcela Girón nos recomienda:

«Agradezco mucho tu propuesta, pero en este momento no puedo comprometerme»





«No puedo aceptar tu oferta en este momento, pero te agradezco sinceramente»





«Lamentablemente no puedo participar, pero espero que tengas éxito en tu proyecto»

«No puedo ayudarte ahora mismo, pero deseo que encuentres a alguien que pueda hacerlo»

«Aprecio mucho tu amabilidad, pero tengo que rechazar tu solicitud por esta ocasión»

«No puedo hacerlo, pero deseo que encuentres una solución»

«En este momento no puedo aceptar, pero gracias por pensar en mí»

«Me gustaría poder ayudarte, pero no tengo los recursos necesarios para hacerlo en este momento»

«Siento mucho tener que decir no, pero necesito cuidar de mis propias prioridades»

«Me gustaría poder ayudarte, pero tengo otros compromisos que debo cumplir primero»

«En este momento no me es posible asistir, gracias»

Algunos consejos que debes seguir

1 Solo di «NO»

La mejor manera de aprender a decir no es diciéndolo cuando lo sientas. Lo más probable es que termines sonando menos agresivo de lo que te esperas y, poco a poco, los demás lo verán como algo muy normal.

2 Tomate tu tiempo

Antes de acelerarte y aceptar hacer cualquier favor que te hayan pedido, toma algunos minutos, o días, para pensar si deseas hacerlo o no. No necesitas comprometerte a nada, solo a analizar si te es posible hacerlo o no.

3 Elimina pretextos

Cuando dices no a algo que te han pedido puedes caer en el error de dar muchas excusas y disculpas. La recomendación es que dejes de hacerlo y que te muestres firme. Cuando empiezas a buscar una forma de justificarte, los demás ven cierta debilidad y pueden aprovecharse de ello para obtener un sí. De vez en cuando no es malo ser egoísta y concentrarte en hacer aquello que quieres y nada más.