Los embarazos milagrosos que aparecen en la Biblia

La Biblia relata una serie de embarazos extraordinarios, nacimientos que no son simplemente excepcionales, sino verdaderamente milagrosos. Son fruto de una intervención celestial que muestra el amor de Dios por su pueblo.

Sara dio a luz a su hijo Isaac a la edad de 90 años y luego lo amamantó. Su marido Abraham tenía 99 años. Dios había asegurado al hombre que se convertiría en «el padre de una multitud de naciones», que tendría un hijo. El nacimiento de Isaac, que se convertiría en el abuelo de los doce hijos que formarían las doce tribus de Israel, demostró que nada es imposible para Dios y que siempre cumple sus promesas.

La mujer de Isaac era incapaz de concebir, pero se quedó embarazada gracias a la oración y a la intervención celestial. Mientras que hoy en día las ecografías pueden mostrar a una mujer que está esperando gemelos, Rebeca tuvo esa intuición y se dio cuenta de que sus dos bebés ya competían entre sí.

Cuando preguntó a Dios por su embarazo, Él le dijo:

Efectivamente, Rebeca dio a luz a dos niños, Jacob y Esaú. En cuanto a su relación fraternal, ¡esa es otra historia!

Aunque no se conoce el nombre de la madre de Sansón, se dice que no pudo tener hijos con su marido, Manoa. Sin embargo, está escrito:

«Un hombre de Dios vino a verme; parecía un ángel de Dios, tan imponente era. No le pregunté de dónde era, ni me dijo su nombre. Pero me dijo: «Te quedarás embarazada y tendrás un hijo. A partir de ahora, no bebas vino ni bebidas fuertes, ni comas alimentos impuros, porque el niño será consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte». (Jg 13,6-7)