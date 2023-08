Decálogo de esposos a parejas comprometidas

Cuando alguien se va a casar es muy recomendable que hable con personas que ya viven la experiencia del matrimonio para que reciban los mejores consejos y herramientas para esta nueva vida

Casarte es una de las decisiones más importantes que puedes tomar en la vida; ya que compartir la vida con alguien no es de lo más sencillo porque significa compaginar dos historias, costumbres y rutinas diferentes para comenzar a escribir una sola.

Para algunas parejas, el matrimonio puede parecer una decisión romántica y de fantasía –en especial por la boda que acompaña la decisión– pero la realidad es que implica una serie de discusiones y decisiones sobre temas más serios de pareja.

Aleteia converso con algunas parejas casadas para pedirles que compartieran, desde su experiencia, algunos consejos a las personas que están a punto de casarse.

1 Acompañamiento espiritual

Necesitan tener el acompañamiento de algún sacerdote para que se vayan preparando de manera espiritual para el gran día, pero que también ese padre les pueda dar seguimiento ya casados. Eso ayudará a que construyan un matrimonio más sano; lo importante es que estén bajo al luz de las enseñanzas de nuestra madre Iglesia.

Alma Caminos y Juan Almaguer (3 años y medio de casados)

2 Paciencia

Deben trabajar mucho el tema de la paciencia mutuamente, ya que se empezaran a conocer de una manera distinta y hay que estar preparados para eso con mucha paciencia, apoyo, sinceridad y mucha, pero mucha, comunicación.

Karla Gómez y Víctor Álvarez (4 años de casados)

3 Seguridad

Deben estar seguros de que se aman mutuamente, ya que el matrimonio no es un juego, ni es algo momentáneo, es para toda la vida. Es compartir tu vida, tu espacio, tu tiempo, tus cosas; todo con la persona que elegiste. Si hay amor verdadero, todo se logra.

Andrea Camarena y Lucio Leal (14 años de casados)

4 Comunicación

La comunicación es fundamental tanto para lo bueno como para lo malo. Con la comunicación se puede arreglar cualquier mal entendido o problema que se presente a lo largo del camino, incluso para tomar decisiones sencillas o importantes.

Miriam Delgado y Gerardo Rosas (16 años de casados)

5 Educación financiera

Algo que es importante es que platiquen abiertamente acerca de la economía. Nosotros recomendamos que tengan la misma educación financiera ,y si no es el caso, que unifiquen o planeen una; es decir, ¿qué paga cada quién? Definan cuáles son los gastos necesarios y, con honestidad, ver que gastos están de más para quitarlos, de manera que no se vayan a topar con sorpresas al momento de casarse.

No es valido decir mi dinero es mío y yo sabré que hacer con él, recuerden que ya somos una sola carne, una sola cosa, ¡hasta en eso hay que unificarse!

Angel Villa y Jocelyne González (1 año casados)

6 Una nueva historia

Es muy importante que creen una nueva historia a partir de las cosas buenas que aprendieron en sus casas paternas. Nueva es la palabra clave, y cortar los comportamientos no sanos que traemos de crianza.

Alma Caminos y Juan Almaguer (3 años y medio de casados)

7 Trabajo en equipo

El matrimonio es difícil pero, trabajando en equipo, todo es mejor y más fácil. Nunca deben competir entre ustedes, si no ir de la mano a pesar de todo lo que se presente. Si se hunde uno, el otro esta para levantarlo. Los dos deben remar hasta poder navegar viento en popa juntos.

Karla Gómez y Víctor Álvarez (4 años de casados)

8 Conózcanse

A veces creemos que el noviazgo fue suficiente para conocerse, pero es una realidad que te das cuenta que no es así hasta que ya vives con esa persona. Durante los primeros meses es cuando empiezan a convivir, a conocerse mutuamente, pero también de manera personal creces y te conoces de una manera distinta.

Cuando llegan los hijos es otra etapa de conocimiento porque empiezas a compartir la educación, replicar las costumbres que traemos de nuestra casa paterna y es cuando más se necesita la comunicación, el conocimiento propio y el conocimiento de tu pareja.

Andrea Camarena y Lucio Leal (14 años de casados)

9 Dios el centro de todo

Creo que todos podemos coincidir en que Dios debe ser el centro de nuestro matrimonio, si queremos que realmente funcione es necesario hacer a Dios parte de toda nuestra historia. Caminar siempre de su mano ayuda a que los momentos malos no se sientan tan duros y los buenos sepan a gloria.

Miriam Delgado y Gerardo Rosas (16 años de casados)

10 Tareas compartidas

Los trabajos del hogar son una tarea compartida, es decir, todo en cuestión de limpieza y organización de la casa les toca a ambos; no es una tarea únicamente de la mujer. Es padrísimo unificar ideas y, por supuesto, romper tradiciones de decir: es que en mi casa yo no hacia tal cosa o eso no me tocaba a mí. Es muy importante tener en cuenta que cuando te casas estas formando un hogar nuevo, totalmente diferente y desde cero.

Algo que nos ha servido mucho es calendarizar y tener un orden repartido en las labores del hogar.

Angel Villa y Jocelyne González (1 año casados)