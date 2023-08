Próximos estrenos del cine con contenido religioso

Ofrecemos una lista de algunos títulos, a priori, interesantes

Aquí va una lista de próximos estrenos de interés para los espectadores católicos. Es una breve muestra de la disposición de algunos directores por un cine espiritual, religioso, a veces también biográfico:

1 Sound of freedom

Courtesy of Angel Studios

Una de las películas más esperadas del año. Producción modesta, de escaso presupuesto, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde para Estados Unidos, en torno a la historia real de un ex agente que se involucra en el rescate de niños secuestrados en una red latinoamericana.

Protagonizada por Jim Caviezel, la estrella de “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson, ha supuesto una sorpresa en la taquilla norteamericana, compitiendo con los blockbusters del verano y amparada en la frase promocional “Los hijos de Dios no están en venta”. En España se estrenará en octubre y en México a finales de agosto.

2 Padre Pío

Un cineasta tan controvertido como Abel Ferrara ha contado con Shia LaBeouf, un actor que arrastra varias polémicas en su vida privada, para traernos su particular versión de los estigmas de San Pio, el inicio del fascismo y la masacre de San Giovanni Rotondo en los años 20.

Pese a sus intenciones de ofrecer el retrato de una redención, las críticas desiguales (algo habitual en el cine de su director) insisten en que Ferrara se ha interesado más por el entorno histórico y político que por el estudio completo del personaje. Aun así, seguro que merece un vistazo. Aún no dispone de fecha en cines ni en plataformas.

3 La abadesa

Wanda

Antonio Chavarrías regresa al cine con la historia real de Emma de Barcelona, una joven religiosa del siglo IX, “gran impulsora de los monasterios en Cataluña” (Wikipedia).

Protagonizada por Daniela Brown, Blanca Romero y Carlos Cuevas, su rodaje concluyó a principios de este año y se espera su estreno para el otoño de 2023. Rodada en algunas zonas de Huesca y Lleida, es la historia de una mujer en lucha contra un entorno patriarcal y su necesidad de cumplir el mandato que le han encomendado: repoblar las áreas de la reconquista.

4 Prorok

Kondrat Media

Con una duración de unos 140 minutos, y también conocida como “Prophet”, Michal Kondrat traslada a la pantalla la figura del cardenal Stefan Wyszynski, sacerdote y teólogo beatificado en 2021 por el Papa Francisco.

Kondrat, director polaco, suele contar en el cine historias con un alto contenido católico, como demuestran sus películas “Dos coronas” y “Purgatorio” y el documental “La divina misericordia”. La primera y el último pueden encontrarse en plataformas como Filmin. Tanto “Prorok” como “Purgatorio” continúan inéditas en España.

5 Gemma Galgani

DEHON Cinema PC

Producción española sobre Santa Gemma, mística italiana canonizada en 1940, casi 40 años después de su fallecimiento. Dirige Óscar Parra de Carrizosa, otro director contemporáneo que ya ha contado historias religiosas en el cine (“Uno de vosotros me traicionará”, “Bajo un manto de estrellas” y “La espina de Dios”) y cuenta con Laura de la Vega como protagonista. En principio se estrenará en 2024.

6 The book of Clarence

Nueva obra del director afroamericano Jeymes Samuel, quien quiere volver a recrear las películas bíblicas de su infancia pero, en esta ocasión, con un protagonista negro que intenta influir en Jesucristo. En la breve sinopsis promocional se alude a que, en su viaje, habrá una exploración de la fe.

El reparto es de altura: LaKeith Stanfield, James McAvoy, Benedict Cumberbatch, Omar Sy, Alfre Woodard, David Oyelowo, Anna Diop y Caleb McLaughlin. En España está prevista para principios de enero.

7 The last planet

Instagram | Matthias Schoenaerts

Cualquier cosa que ruede Terrence Malick despertará nuestra atención. Tras la magnífica Vida oculta, en torno al nazismo y la Segunda Guerra Mundial, estrenada en 2019, no ha vuelto a estrenar nada.

Con The Last Planet regresa a su cine más espiritual, relatando pasajes de la vida de Jesucristo. En el reparto, actores de la talla de Matthias Schoenaerts, Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Aidan Turner y Mark Rylance. Géza Röhrig, a quien recordamos por El hijo de Saúl, se encarga de interpretar a Jesús.

El título original de la película de Malick era The Way of the Wind, que alude a un pasaje del Eclesiastés. Del nuevo largometraje de Malick, sin embargo, ya conocimos la primera imagen promocional y unos cuantos datos de rodaje en 2020.

Puede que el motivo sea la calma y la dedicación minimalista con la que el director de “Malas tierras” y “El árbol de la vida” se toma el montaje y la posproducción. Las últimas especulaciones apuntan a que podría estrenarse por fin en 2024.