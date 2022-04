Por qué Santa Gemma Galgani se reía en la cara del diablo

Santa Gemma Galgani fue una joven santa y devota que experimentó visiones extraordinarias de Dios y recibió los estigmas, signos visibles de las heridas de Cristo, en su cuerpo.

Su vida espiritual sobrenatural atrajo mucha atención, incluidos los espíritus demoníacos que intentaron alejarla de Dios.

Galgani fue advertida de antemano por Dios, quien le dijo: «Con mi permiso, los demonios intentarán continuamente descorazonar tu alma». Permitió que tales ataques produjeran un bien mayor en su vida y la guiaran aún más por el camino de la santidad.

Ella escribió sobre uno de esos ataques en su diario:

«Hoy pensé que iba a estar completamente libre de ese animal nauseabundo y, en cambio, me ha golpeado mucho. Me había ido a la cama con toda la intención de dormir, pero resultó lo contrario. Empezó a golpearme con tantos golpes que temí morirme. Tenía la forma de un gran perro negro, y puso sus ‘patas’ sobre mis hombros, lastimándome mucho. Lo sentí tanto en todos mis huesos que pensé que estaban rotos. Además, cuando estaba tomando agua bendita, me torció el brazo con tanta violencia que caí al suelo por el dolor. El hueso se dislocó, pero volvió a su lugar porque Jesús me lo tocó y todo se remedió».