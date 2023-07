¿Qué le pide Messi a Dios cuando reza?

En una entrevista concedida a una emisora de radio argentina, Lionel Messi reveló el contenido de sus oraciones diarias

Rezar es abrir el corazón a Dios. Lejos de fórmulas específicas, es un momento privado en el que cada uno agradece a Dios y le confía sus problemas, angustias y aflicciones.

Cada uno tiene su manera de hacerlo: una conversación franca, una oración más larga, otras no tanto. No hay una manera correcta o incorrecta de rezar; lo que cuenta es nuestra fe en la misericordia y en los planes del Señor.

Y el jugador argentino Lionel Messi ha revelado cómo suele rezar. Ha sido en su primera entrevista tras ganar el Mundial de 2022. En declaraciones a Andy Kusnetzoff, de la radio Urbana Play de Buenos Aires, el astro aseguró que reza todos los días. «Siempre hablo con Él, le agradezco, le pido, sobre todo, por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos», declaró el deportista.

Messi también recordó que en una entrevista antes del Mundial había dicho que sabía que Dios le regalaría el título de campeón. Andy Kusnetozoff quiso saber cómo estaba tan seguro de ello. El jugador respondió: «No lo sé, sentía, intuía que Él me lo tenía reservado y creo que estaba esperando el momento. No creo que hubiera mejor momento que este».

El entrevistador también le preguntó si daba gracias a Dios. Él respondió: «Le doy gracias todos los días de mi vida no sólo por todos los logros que me ha dado a nivel profesional, a nivel personal, sino también por todo lo que me ha dado siempre. Obviamente no me puedo quejar de nada y no le puedo pedir nada más porque, gracias a Él, lo tengo todo y estoy muy agradecido».