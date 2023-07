Llega a los cines la tercera temporada de ‘The chosen’ (Los elegidos) en castellano

Se podrá ver en cine, sólo durante una semana, los dos primeros episodios de la temporada



No es la primera vez que nos hacemos eco del fenómeno de The Chosen y del impacto que ha tenido, y tiene, por medio mundo. Pues bien, lo último respecto a esta maravillosa historia tiene que ver con que a finales de mes llega a la plataforma acontraplus.com la esperadísima 3ª temporada de The Chosen (Los Elegidos), por fin en castellano.

Y adelantándose a este acontecimiento, desde este viernes 7 de julio, y sólo durante una semana, podrás ver en cine, en absoluta primicia, los dos primeros episodios de la temporada.

¿De qué va la tercera temporada?

Después de que Jesús exponga un sermón que conmoverá al mundo entero, los 12 discípulos (incluido el recién llegado Judas) están listos para seguirlo hasta los confines de la Tierra.

Pero los problemas continúan. Mateo lucha por el alejamiento de su familia. Andrés visita a Juan el Bautista, que está encarcelado. María y las mujeres deben encontrar una fuente de ingresos. Simón y su mujer Edén hacen frente al coste de seguir a Jesús. Lo más importante es que los discípulos asumen su mayor desafío hasta el momento, cuando Jesús los envía de dos en dos a predicar y hacer milagros sin Él.

La tercera temporada continúa donde terminó la segunda y, en esta experiencia audiovisual única, tiene los episodios más emotivos y cruciales de The Chosen (Los Elegidos) hasta la fecha.